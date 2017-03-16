Собак усыпили по просьбе хозяина: в Скиделе бешеная лиса покусала домашних животных

Новости Беларуси. В Гродненской области выявлен первый случай бешенства.
В Скиделе лиса покусала домашних собак.
В городе на 2 месяца объявлен карантин. Инцидент произошел на частном подворье. Больная лиса прокралась к таксе и её щенкам.
Пока хозяева опомнились, дикий зверь уже напал на собак.
Люди не пострадали. Хищника убили и отнесли на исследование в местную ветеринарную лечебницу. Лабораторные исследования подтвердили: животное болело бешенством.
Василий Ерёма, заведующий Скидельской участковой ветеринарной лечебницей:
Был контакт с собаками, собак мы усыпили по просьбе хозяина.
Ещё был дома кот, которого мы провакцинировали.
Ну естественно, все меры безопасности были соблюдены.
В связи с карантином в течение двух месяцев в Скиделе запрещён ввоз и вывоз собак.
Специалисты отмечают, что в лесах по прежнему ведётся профилактика бешенства у лис.
Несмотря на это, периодически всё же происходят вспышки опасного заболевания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.