Собак усыпили по просьбе хозяина: в Скиделе бешеная лиса покусала домашних животных

Новости Беларуси. В Гродненской области выявлен первый случай бешенства.

В Скиделе лиса покусала домашних собак.

В городе на 2 месяца объявлен карантин. Инцидент произошел на частном подворье. Больная лиса прокралась к таксе и её щенкам.

Пока хозяева опомнились, дикий зверь уже напал на собак.

Люди не пострадали. Хищника убили и отнесли на исследование в местную ветеринарную лечебницу. Лабораторные исследования подтвердили: животное болело бешенством.