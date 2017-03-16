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Собак усыпили по просьбе хозяина: в Скиделе бешеная лиса покусала домашних животных

16 марта 2017 14:31
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Новости Беларуси. В Гродненской области выявлен первый случай бешенства.

В Скиделе лиса покусала домашних собак.

В городе на 2 месяца объявлен карантин. Инцидент произошел на частном подворье. Больная лиса прокралась к таксе и её щенкам.

Пока хозяева опомнились, дикий зверь уже напал на собак.

Люди не пострадали. Хищника убили и отнесли на исследование в местную ветеринарную лечебницу. Лабораторные исследования подтвердили: животное болело бешенством.

Собак усыпили по просьбе хозяина: в Скиделе бешеная лиса покусала домашних животных-1

Василий Ерёма, заведующий Скидельской участковой ветеринарной лечебницей:
Был контакт с собаками, собак мы усыпили по просьбе хозяина.

Ещё был дома кот, которого мы провакцинировали.

Ну естественно, все меры безопасности были соблюдены.

В связи с карантином в течение двух месяцев в Скиделе запрещён ввоз и вывоз собак.

Специалисты отмечают, что в лесах по прежнему ведётся профилактика бешенства у лис.

Несмотря на это, периодически всё же происходят вспышки опасного заболевания,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

# общество # Животные # Василий Ерёма

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