Коллектив стоматологического отделения Червенской ЦРБ награжден грамотой за успешную работу

Новости Беларуси. Стоматологическое отделение Червенской районной больницы признано лучшим в области. Оценивались в первую очередь показатели по оказанию платных услуг и доступность стоматологической помощи.

Сегодня штат стоматологов в районе – это профессиональные, высококвалифицированные специалисты, работающие с современными материалами. В прошлом году червенская стоматология приняла почти 40 тысяч пациентов. Из них более четверти – дети.

К слову, в районе с маленькими жителями работают особенно внимательно. Так, за каждым врачом закреплены школа и садик, а потому все время о здоровье ребенка заботится один и тот же специалист. А в прошлом году к совершенствованию детской стоматологии был сделан еще один важный шаг, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Валентина Нитиевская, заведующий стоматологическим отделением Червенской центральной районной больницы:

По национальной программе здоровья централизованно были выделены деньги на закупку материалов для профилактики кариеса. Эти деньги пошли на приобретение материалов, которые используются, чтобы не развивался кариес в детских зубах. Это специальные препараты, которые содержат в себе ионы серебра. Они укрепляют детскую зубную эмаль, защищают зубы от поражения. Также закуплены фторсодержащие лаки, которыми детям покрывают зубы. Также проводится работа по профилактике кариеса.