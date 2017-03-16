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Стародорожские школьники разработали собственную пропускную систему

16 марта 2017 14:35
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Новости Беларуси. Школьники из Стародорожского района разработали собственную пропускную систему для учебных заведений. Выпускники Павел Концевой и Илья Муравицкий сделали аппарат, благодаря которому можно не только повысить уровень безопасности, но и отслеживать режим работы учителей, а также присутствие учеников на занятиях.

Свою разработку ребята представили на областном и республиканском конкурсах научно-технического творчества, где она получила высокую оценку жюри, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробнее – в сюжете.

# общество # Изобретения

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