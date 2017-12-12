Минской области исполнится 80 лет: в программе «Минщина» стартует рубрика, посвящённая истории региона

Новости Беларуси. Минская область готовится отметить 80-летие. 15 января 1938 года соответственно закону Советского Союза была образована новая территориальная единица. За 8 десятилетий область прошла сложный и интересный путь: от наполовину отсталой глубинки до высокоразвитого центра страны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

К юбилею Минской области в нашей программе стартует специальная рубрика, в ходе которой мы расскажем о прошлом и настоящем региона, покажем людей, которыми можно и нужно гордиться.

Сегодня наш рассказ посвящен агропромышленному комплексу Минской области: регион – традиционный хлебный лидер, призер «молочных соревнований», новатор в реализации смелых агротехнических идей.