Прямой эфир

Минской области исполнится 80 лет: в программе «Минщина» стартует рубрика, посвящённая истории региона

12 декабря 2017 15:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минская область готовится отметить 80-летие. 15 января 1938 года соответственно закону Советского Союза была образована новая территориальная единица. За 8 десятилетий область прошла сложный и интересный путь: от наполовину отсталой глубинки до высокоразвитого центра страны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Минской области исполнится 80 лет: в программе «Минщина» стартует рубрика, посвящённая истории региона-1

К юбилею Минской области в нашей программе стартует специальная рубрика, в ходе которой мы расскажем о прошлом и настоящем региона, покажем людей, которыми можно и нужно гордиться.

Минской области исполнится 80 лет: в программе «Минщина» стартует рубрика, посвящённая истории региона-3

Сегодня наш рассказ посвящен агропромышленному комплексу Минской области: регион – традиционный хлебный лидер, призер «молочных соревнований», новатор в реализации смелых агротехнических идей. 

Минской области исполнится 80 лет: в программе «Минщина» стартует рубрика, посвящённая истории региона-5


 

# общество # История # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Молодые белорусские ученые очень хорошо себя показали»: о науке и цифровой экономике говорили на II Съезде ученых в Минске
12 декабря 2017 15:05

«Молодые белорусские ученые очень хорошо себя показали»: о науке и цифровой экономике говорили на II Съезде ученых в Минске

Сохранить историю и быть современным городом: белорусские архитекторы объяснили логику соседства зданий на Немиге
12 декабря 2017 11:32

Сохранить историю и быть современным городом: белорусские архитекторы объяснили логику соседства зданий на Немиге

«В авиации живут люди, которые по-хорошему больны небом, больны техникой». Реальные истории белорусских летчиков-офицеров
12 декабря 2017 10:46

«В авиации живут люди, которые по-хорошему больны небом, больны техникой». Реальные истории белорусских летчиков-офицеров