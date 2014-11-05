Народный артист Беларуси Игорь Оловников отмечает 60-летие 5 ноября

Новости Беларуси. Жизнь как по нотам. Шестидесятилетний юбилей отмечает 5 ноября народный артист Беларуси Игорь Оловников. Со знаменательной датой маэстро поздравил президент. Александр Лукашенко отметил его заметный вклад в развитие национальной музыкальной культуры Беларуси.

Имя талантливого пианиста хорошо известно не только в нашей стране, но и за ее пределами. Кроме концертной деятельности, Оловников более двадцати пяти лет занимается и педагогической. Среди его учеников - лауреаты и дипломанты международных конкурсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.