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Народный артист Беларуси Игорь Оловников отмечает 60-летие 5 ноября

05 ноября 2014 14:22
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Новости Беларуси. Жизнь как по нотам. Шестидесятилетний юбилей отмечает 5 ноября народный артист Беларуси Игорь Оловников. Со знаменательной датой маэстро поздравил президент. Александр Лукашенко отметил его заметный вклад  в развитие национальной музыкальной культуры Беларуси.

Имя талантливого пианиста хорошо известно не только в нашей стране, но и за ее пределами. Кроме концертной деятельности, Оловников более двадцати пяти лет занимается и педагогической. Среди его учеников - лауреаты и дипломанты международных конкурсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За значительный вклад в развитие белорусского музыкального искусства в 2005 году маэстро награжден медалью Франциска Скорины.

# общество # Юбилеи

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