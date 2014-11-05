5 ноября 80-летие празднует географический факультет БГУ

Новости Беларуси. С юбилеем, геофак! 5 ноября свой 80 день рождения празднует географический факультет Белорусского государственного университета. На протяжении многих лет он является ведущим центром подготовки географов, картографов, геологов и экологов со всей страны. Здесь начинали свою карьеру десятки заслуженных деятелей науки, а 48 выпускников факультета стали лауреатами Государственной премии Республики Беларусь.

Сегодня педагогическая обойма факультета насчитывает 16 профессоров и более 40 кандидатов наук. В 2014 году на геофаке открыли и новую специальность — «Гидрогеология и инженерная геология». А уже в 2015 году начнётся набор абитуриентов по направлению «Геодемография», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.