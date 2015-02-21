78 дней до Великой Победы: 21 февраля 45-го началась Рогачевско-Жлобинская наступательная операция войск 1-го Белорусского фронта

Новости Беларуси. 78 дней до Великой победы. Наш телеканал продолжает обратный отсчет до 70-летия главной исторической даты 20-го века. В этот день, 21 февраля 45-го, началась Рогачевско-Жлобинская наступательная операция войск 1-го Белорусского фронта.

Тем временем войска 3-го Белорусского фронта вели наступательные бои южнее и юго-западнее Кёнигсберга. Под Барановичами партизаны разгромили крупную гитлеровскую автоколонну. В Винницкой области советские войска освободили город Тростянец, а в Новгородской — Сольцы и Холм.

На уже освобожденных территориях родные и близкие героев ждут самого ценного — весточек с фронта. Эти письма сохранились до наших дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ангелина Лобадинская, студентка БНТУ:

Мой дедушка воевал на территории Польши. Весной 1944 года его призвали в армию. Слал письма. С течением времени истрепались, поэтому и почерк не особо понятен. Но там только основные фразы (прабабушку звали Катя): «Катя, прошу тебя, отдавай детей на обучение, я выслал по почте 100 рублей, это им».