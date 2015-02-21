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78 дней до Великой Победы: 21 февраля 45-го началась Рогачевско-Жлобинская наступательная операция войск 1-го Белорусского фронта

21 февраля 2015 17:44
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Новости Беларуси. 78 дней до Великой победы. Наш телеканал продолжает обратный отсчет до 70-летия главной исторической даты 20-го века. В этот день, 21 февраля 45-го,  началась Рогачевско-Жлобинская наступательная операция войск 1-го Белорусского фронта. 

Тем временем войска 3-го Белорусского фронта вели наступательные бои южнее и юго-западнее Кёнигсберга. Под Барановичами партизаны разгромили крупную гитлеровскую автоколонну. В Винницкой области советские войска освободили город Тростянец, а в Новгородской —  Сольцы и Холм.

На уже  освобожденных территориях родные и близкие героев ждут самого ценного — весточек с фронта. Эти письма сохранились  до наших дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Ангелина Лобадинская, студентка БНТУ:
Мой дедушка воевал  на территории Польши. Весной 1944 года его призвали в армию. Слал письма. С течением времени истрепались, поэтому и почерк не особо понятен.  Но там только основные фразы (прабабушку звали Катя): «Катя, прошу тебя, отдавай детей на обучение, я выслал по почте 100 рублей, это им».      

# общество # Беларусь помнит # Ангелина Лобадинская

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