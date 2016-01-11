Циклон «Даниэлла» пришел в Беларусь: объявлен оранжевый уровень опасности

Новости Беларуси. Мощный циклон «Даниэлла» надвигается на центральные районы Беларуси. Первым его дыхание почувствовали жители Гродненщины. Регион накрыл мокрый снег. На расчистку улиц было выведено более 50 единиц уборочной техники. Сработали оперативно и уже к 17.00 все основные улицы города и дворовые территории были расчищены.

Синоптики говорят, что ночью на северные регионы страны обрушится настоящая зимняя метель. А вот юг республики окажется во власти туманов и гололеда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске синоптики прогнозируют снегопад и снежные заносы. За сутки высота снежного покрова может увеличиться до 30 сантиметров. Объявлен оранжевый уровень опасности. Все дорожные службы переведены на усиленный режим работы.

Несмотря на сложные погодные условия, воздушные гавани страны будут работать в штатном режиме.