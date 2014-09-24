Прямой эфир

Николай Ладутько ответил жителям Минска на интересующие их вопросы — все обращения будут рассмотрены в кратчайшие сроки

24 сентября 2014 17:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Председатель Мингорисполкома Николай Ладутько ответил минчанам на «горячие» вопросы. Прямая телефонная линия прошла 24 сентября в стенах городской мэрии. Разъяснительная работа по наиболее важным аспектам жизни города растянулась на несколько часов.

В списке наиболее популярных оказались вопросы строительства и капитального ремонта жилья, улучшения сферы бытового обслуживания и развития инфраструктуры города. По поручению мэра, все обращения граждан будут рассмотрены руководителями соответствующих структурных подразделений в кратчайшие сроки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Николай Ладутько # Встречи с населением

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске стартовал очередной этап нового общереспубликанского проекта БРСМ «Открытый диалог»
24 сентября 2014 16:54

В Минске стартовал очередной этап нового общереспубликанского проекта БРСМ «Открытый диалог»

На белорусско-литовской границе после реконструкции открылся погранпереход «Привалка»
24 сентября 2014 16:48

На белорусско-литовской границе после реконструкции открылся погранпереход «Привалка»

Капитан дальнего плавания Олег Гранщиков в программе «УТРО» на СТВ
24 сентября 2014 07:01

Капитан дальнего плавания Олег Гранщиков в программе «УТРО» на СТВ