Николай Ладутько ответил жителям Минска на интересующие их вопросы — все обращения будут рассмотрены в кратчайшие сроки

Новости Беларуси. Председатель Мингорисполкома Николай Ладутько ответил минчанам на «горячие» вопросы. Прямая телефонная линия прошла 24 сентября в стенах городской мэрии. Разъяснительная работа по наиболее важным аспектам жизни города растянулась на несколько часов.

В списке наиболее популярных оказались вопросы строительства и капитального ремонта жилья, улучшения сферы бытового обслуживания и развития инфраструктуры города. По поручению мэра, все обращения граждан будут рассмотрены руководителями соответствующих структурных подразделений в кратчайшие сроки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.