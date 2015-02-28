Минское Братское кладбище: почему на месте захоронений находился рынок и как кладбищу вернули историческое значение

Историю появления Минского Братского военного кладбища на Сторожевке можно начать с первых официальных обращений и письменных прошений в горуправу, датируемых 1914 годом. Впоследствии на заседании Минской городской думы было принято решение о создании одного общего большого братского кладбища.

В 1915 году в Переспе на выкупленном у Минского кафедрального собора участке земли между Старовиленским и Долгиновским трактом были произведены первые захоронения. Уже позже Переспинское кладбище было переименовано в Сторожевское. Но после окончания Первой мировой войны могилы были преданы забвению.

Адам Мальдис, доктор филологических наук, писатель, историк, публицист, критик:

У 1986 годзе мне ад Саюза пiсьменнiкаў Беларусi далi кватэру вось у гэтым доме, 18-м па вулiцы Чарвякова. І трэба ж такому здарыцца, што зусiм недалека адсюль, па вулiцы Веры Харужай, кватэру атрымаў вядомы беларускi пiсьменнiк Уладзiмiр Караткевiч. І мы часта прыходзiлi сюды разам на рынак, якi тут быў, на гэтым месцы, Старажоўскi рынак так званы.

Аднойчы цьмяна сказаў мне Валодзя, што тут былi калiсцi могiлкi. Калi? Да пераезду сюды.

Считается, что рынок, который, по историческим данным, появился здесь в начале XX века, был организовал беженцами лагеря, находившегося рядом с военным кладбищем. Здесь покупали и продавали вещи и продовольствие.

В советские времена этот рынок официально называли колхозным Сторожевским, в послевоенное – птичьим или скотным рынком. После трагических событий (обрушение крыш торговых палаток в 1996 году) торговлю на Сторожевском рынке закрыли, а на его месте остался пустырь.

Адам Мальдис, доктор филологических наук, писатель, историк, публицист, критик:

У рэдакцыю газеты «Голас Радзiмы», дзе я тады працаваў, прыходзiць Анатоль Ткачэнка, гiсторык, i гаворыць, што ён з Масквы, з архiва iмператарскага атрымаў звесткi пра тых воiнаў Першай сусветнай вайны, якiя пахаваны на тым месцы, дзе Старажоўскi рынак быў. А раней мясцовыя улады гаварылi, якiя могiлкi? У нашым архiве (рабiлi запытанне туды, у гiстарычны архiў) нiякiх тут могiлак не было. А тут, у гэтым архiве, i не маглi быць архiўныя дакументы, таму што ўсё вывозiлася па камандзе самой імператрыцы (стаўка ж была у Магiлеве), вывозiлася у Маскву, канешне.

В Российском военно-историческом архиве благодаря усилиям деятельных Ткаченко, Денисова и других активистов были найдены фотографии кладбища и часовни 1918 года, а также списки военнослужащих, погребенных на разных кладбищах Минска.

И в 1996 году Белорусское добровольное общество охраны памятников истории и культуры подняло вопрос о сохранении кладбища и принятия его под защиту государства. В свою очередь, были подготовлены экспертные заключения и развернутая справка о наличии архивных документов, которые подтверждают ценность этого объекта.

Спустя еще два года территория официально была признана историко-культурной ценностью. Таким образом, начался новый этап в почти забытой истории Сторожевского кладбища.

Галина Кузьмич, руководитель общественной инициативы православных соотечественником «Мы помним»:

Идея создания кладбища в городе Минске, а это был прифронтовой город, принадлежала генерал-лейтенанту Смородскому. Он в то время возглавлял Александровский императорский комитет «О раненых». Но и не только ему эта идея принадлежала. Заботились о создании этого кладбища целый ряд минских чиновников, в том числе один священник. Таким образом, на окраине города Минска, в районе Переспы (этот район назывался Переспа), было создано со всеми атрибутами кладбище, оно было обнесено (это 12 га земли, земля была выкуплена, специально подготовлена) валом, была сторожка. И хоронились воины императорской русской армии. Конечно, те, которые погибали в местных госпиталях города Минска. Захоронено всего было более пяти тысяч на этом месте. И поэтому это место настолько дорого и настолько священно для каждого человека, для каждого жителя нашей страны.

14 августа 2011 года на месте Минского Братского кладбища состоялось открытие мемориала, посвященного воинам Первой мировой войны: здесь покоятся около пяти тысяч доблестных воинов 2180 воинских чинов.

Галина Кузьмич, руководитель общественной инициативы православных соотечественником «Мы помним»:

И мы вот здесь стоим около фамилии Фокт Эдмунд – старший унтер-офицер эскадры воздушных кораблей. Он был членом экипажа тяжелого бомбардировщика «Илья Муромец № 3». Этот самолет упал и разбился в четырех км от Прилук (это недалеко от Минска). Его привезли и здесь захоронили.

Я хочу обратить внимание на фамилию Челокаев Илья – прапорщик 301-го бобруйского полка. Мы работали с этой фамилией, разузнали из архивных документов, что фамилия эта немножко была исправлена в русской армии. И на самом деле Челокаев – это фамилия Челокашвили. Мы разговаривали с посольством Грузии, давали им документы архивные и просили, чтобы они поискали в Грузии родственников этого героя. Но они нам сообщили, что в живых уже никого нет, но фамилия эта очень знаменитая именно своими воинскими доблестями и воинскими подвигами.

9 сентября 1915 года сводная рота под командованием Князя Челокаева оказала достойное сопротивление врагу: лихо бросившись в штыки и первым добежав до неприятельского пулемета, Челокаев ударил немца по голове шашкой и захватил вражеское оружие. Натиск был настолько дружен и энергичен, что противник дрогнул и бросился бежать.

В ночь с 11 на 12 сентября 1915 года герой-офицер был смертельно ранен во время ночной атаки на деревню Боровцы, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Галина Кузьмич, руководитель общественной инициативы православных соотечественником «Мы помним»:

Кроме этого, хотелось обратить внимание еще и на такую фамилию, как Урсуленко Евстафий Данилович. Он проявил очень большой героизм на полях Первой мировой войны.

Штабс-капитан 4-го Туркестанского стрелкового полка Евстафий Данилович Урсуленко был кавалером сразу нескольких почетных боевых наград. Руководя подготовкой ночной атаки укрепленной неприятельской позиции, под сильным ружейным и пулеметным огнем Урсуленко преодолел проволочные заграждения, выбил штыками около шести рот немцев и захватил позицию, несмотря на контратаки превосходящих сил противника.

13 июля 1915 года герой был тяжело ранен, три дня спустя он умер в санитарном поезде на пути в Минск и нашел последний приют на Минском Братском кладбище.

Галина Кузьмич, руководитель общественной инициативы православных соотечественником «Мы помним»:

Создание этого мемориала – это акт нашего покаяния и нашего духовного возрождения.