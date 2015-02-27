Какого цвета платье: спор о цвете платья разгорелся в Интернете

Новости Шотландии. Фотография этого платья в буквальном смысле взорвала Интернет. Тысячи людей по всему миру спорят, какого цвета платье на фото, выложенном в соцсеть.

Фото день назад разместила шотландская певица Кэтлин МакНил.

Кэтлин МакНил, певица:

Два моих близких друга собрались пожениться. И мама невесты послала ей фотографию этого платья. Когда невеста показала платье жениху, они поспорили из-за его цвета.



И понеслась. Снимок вместе с хэштегом #TheDress возглавил топ трендов американского «Твиттера». О цвете платья спорят звезды первой величины. Джимми Фэллон, Джулианна Мур, Ким Кардашьян видят платье бело-золотым, а Тэйлор Свифт, Джеймс Франко, Канье Уэст – черно-синим.

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Тэйлор Свифт, певица:

Я не понимаю, почему этому странному платью столько внимания, и я чувствую тут какой-то трюк. Я напугана и смущена. P.S. Оно синее и черное.

Джулианна Мур, актриса:

Ребята, что с вами! Оно белое и голубое. Это же очевидно!

В действительности платье сине-черное. После того как мировое сообщество затеяло спор о цвете изделия, его за считанные часы смели с прилавков интернет-магазинов.

Почему же все видят платье по-разному, попытались объяснить офтальмологи. Платье видится сине-черным или бело-золотым в зависимости от условий освещенности в помещении.



КРоме того, человек способен различать цвета благодаря зрительным рецепторам, а именно специальным клеткам-колбочкам, которые обрабатывают поступивший сигнал, перерабатывают его в импульс и отправляют его дальше по зрительному нерву в мозг.

Джей Нейтц, нейрофизиолог из Университета Вашингтона:

Наша зрительная система привыкла отметать информацию об источнике освещения и черпать информацию о действительно отраженном свете. Я изучаю индивидуальные особенности цветного зрения уже 30 лет и в этом случае вижу наибольшие отличия в индивидуальных восприятиях из всех, что я видел.

Офтальмологи уверяют: разное восприятие цвета платья не означает, что у вас проблемы с глазами или, не дай Бог, с психикой.

Есть научное объяснение тому, почему люди видят разные цвета на одной и той же картинке. Это оптическая иллюзия. Объекты отражают свет на разных волнах или в разных цветах, и человеческий мозг определяет цвет по отраженному свету. Предметы вокруг также могут отражать цвет и влиять на восприятие. На этом фото много других цветов вокруг и они смешиваются, и мозг не может сразу определить цвет платья.

Если, скажем, человек взглянет на платье при ярком освещении, затем уйдет на полчаса в темную комнату и вернется, то, скорее всего, цвет платья для него изменится.

Впрочем, если повысить яркость экрана смартфона или монитора, то можно увидеть, как платье меняет цвет из бело-золотистого на сине-черное.

Оптическая иллюзия креативно используется художниками. Например, рисунки, созданные в технике «анамарфоза», выглядят как бессмысленные или сюрреалистические абстракции. Но стоит поставить в определенное место металлический блестящий цилиндр – и картина, отражаясь в нем, принимает ясные реалистические очертания. Убедитесь сами. Фото и видео здесь.