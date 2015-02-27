В преддверии Всемирного дня гражданской обороны школы Минска провели учебные эвакуации

Новости Беларуси. Как по нотам. Как вести себя во время пожара, оказывать первую медицинскую помощь и не растеряться в экстремальной ситуации? В преддверии Всемирного дня гражданской обороны спасатели рассказали и показали столичным школьникам, как вести себя в той или иной ситуации. В ряды учеников записалась и корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Для нее, директора с 20-летним стажем, общаться с родными учениками, стоя на кране и в каске дело уж точно не повседневное. Правда, если взять во внимание тот факт, что Галина Николаевна еще и физику преподает, такой энтузиазм объясним: можно совместить приятное с полезным — и всевозможные наблюдения провести и с высоты родные владения осмотреть.

Галина Богомолова, директор ГУО «Лицей №2 г. Минска»:

Я видела крышу своего лицея, она абсолютно чистая ровная - это меня порадовало! Эвакуация лицея №2 Минска прошла отлично, организованно, 100% лицеистов были эвакуированы, можно сказать, спасены.

Минимум дважды в год сотрудники столичного управления МЧС в бравом тандеме с работниками всех городских школ не только теоретически, но и практически показывают, как вести себя в той или иной чрезвычайной ситуации.

При ЧП — допустим, получив сигнал о пожаре — администрация учебного заведения приступает к отработке инструкции по пожарной безопасности. Вызвав подразделение спасательной службы, по условному сигналу, как правило это длинный школьный звонок, начинается эвакуация учеников и персонала. И здесь главное — отработать слаженность и четкость действий, ведь из-за паники число жертв становится куда больше.

Виталий Дембовский, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС:

Такие мероприятия крайне важны, потому что они обучают в мирное время действиям, которые в случае возникновения реальной ситуации, помогут грамотно и безопасно провести эвакуацию и, тем самым, обезопасить всех людей от возможной угрозы.

Сценарий учений со стремительным развитием событий прошел, как и предполагалось, без паники. Дружными рядами школьники вышли из здания альма-матер и построились на плацу. Все, находящиеся на момент условного ЧП, а это более четырехсот тридцати учеников и шесть десятков сотрудников лицея, эвакуированы.

Ученица ГУО «Лицей №2 г. Минска»:

Главное спокойствие. Не паниковать.

Анастасия Бенедисюк, СТВ:

Тренировка прошла как по нотам. Ученики вняли словам спасателей. Эвакуация прошла спокойно и организованно. А значит в чрезвычайной ситуации они будут знать, что делать.