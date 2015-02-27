72 дня до Великой Победы: Надежда Лядецкая поделилась своими воспоминаниями

Новости Беларуси. До Великой Победы остается 72 дня. Телеканал СТВ продолжает обратный отсчет до 70-летия главной исторической даты 20-го века.

27 февраля 1945 года шел 1347 день войны. Войска 2-го Белорусского фронта, продолжая наступление, сломили сопротивление противника в польском городе Хойнице. За четыре дня наступательных боев они продвинулись вперед на 70 километров.

В Бреслау советские войска, продолжая бои по уничтожению окруженной в городе группировки, заняли 12 кварталов.

На территории Чехословакии северо-западнее и западнее города Лученец наши войска, действуя в трудных условиях горно-лесистой местности в полосе Карпат, с боями заняли населённые пункты. В том числе и город Вигляш.

А мы продолжаем вспоминать то время, погружаясь в истории ветеранов и очевидцев.

Надежде Марковне было шесть лет и жила она на территории Украины.

Надежда Лядецкая:

Мы жили около железной дороги. Потому что отец мой служил на железной дороге. В связи с тем, что вокруг нас был лес, часто к нам заходили партизаны. Однажды один человек сказал немцам, что вот пошел партизан, который взрывает железную дорогу. И не успели мы прийти домой, как дом наш был окружен немцами с собаками и автоматами. Нас увели в комендатуру. Немцы сказали, что если будет взрыв на железной дороге, то вы останетесь живы, если взрыва не будет, утром расстреляем. На наше счастье и несчастье этого партизана, который решил взорвать железную дорогу в эту ночь, мина взорвалась и его разорвало. А мы вот благодаря этому остались живы.

Ежедневно зрители СТВ делятся своим видением тех далеких военных дней. Участники боевых действий, историки, экскурсоводы, дети, звезды эстрады и спортсмены расскажут о том, что помнят, что узнали от своих отцов и дедов.

Если вы хотите поделиться своей историей, позвоните по телефонам горячей линии СТВ: (017) 290-66-00, (029) 1-600-700.

До Великой победы оставалось 72 дня.