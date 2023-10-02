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Минский зоопарк предлагает поделиться излишками урожая. Каким угощениям будут рады животные?

02 октября 2023 08:43
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Новости Беларуси. Минский зоопарк сегодня, 2 октября, начинает акцию «Щедрый урожай». Дачники и фермеры, у которых переизбыток выращенной продукции, могут поделиться ей для пополнения запасов зоопарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минский зоопарк предлагает поделиться излишками урожая. Каким угощениям будут рады животные?-1

Животные будут рады моркови или картофелю, свекле, капусте, кабачкам и тыкве. С удовольствием полакомятся грушами, сладкими яблоками и перцем, орехами. Не откажутся от лука и чеснока, зелени – петрушки и укропа, а также листьев салата. Особенно здесь будут благодарны за привезенные розетки подсолнуха, кукурузу, ягоды, желуди, домашний виноград. В зоопарке рассказали, что часть овощей и фруктов подадут животным в свежем виде, остальное отправят на хранение. Единственное, на что обращают внимание в зоопарке, – испорченная сельхозпродукция питомцам не подходит.

# Зоопарк # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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