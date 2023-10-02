Регулярные рейсы между Минском и Баку открыли «Азербайджанские авиалинии»

Новости Беларуси. Минск и Баку становятся ближе. Утром 2 октября после многолетнего перерыва в нашем Национальном аэропорту встретили первых пассажиров самолета «Азербайджанских авиалиний», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Планируется, что полеты будут совершаться четыре раза в неделю.

Перевозчик не впервые приходит на белорусский рынок. Компания уже работала на возобновленном сегодня маршруте c 2014 по 2018 годы. Из Минска в Баку летают и самолеты авиакомпании «Белавиа». Интерес у пассажиров к этому направлению есть. Ведь между странами налажены партнерские отношения по многим направлениям. Так, в Азербайджане функционирует пять собственных субъектов товаропроводящих сетей и 45 дилеров, представляющих более 50-ти белорусских предприятий. Есть и совместное производство тракторной техники. В 2022 году с его конвейера сошли более 500 тракторов МТЗ. Расширяются и контакты в гуманитарной сфере.

Напомним, именно Азербайджану Беларусь передала эстафету Игр стран СНГ. Уже третьи по счету пройдут там в 2025 году. Виза для въезда в Азербайджан на срок до 90 дней нам не требуется, достаточно действующего паспорта.