«Очень нравится, здорово!» В фесте «На крыльях танца» приняли участие около 150 пожилых людей

Новости Беларуси. Танцевальный фест «На крыльях танца» прошел среди посетителей столичных центров соцобслуживания. Поучаствовали в нем около 150 пожилых людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

70 пар воодушевленно кружились в танце. Многие признаются, что цифры в паспорте не имеют значения, ведь в душе им всегда 25. А танцы – это творчество в движении и своего рода терапия для души.

Виктор Вайтышин:

Праздник замечательный, прекрасный, великолепный! Мы к нему готовились, начиная с одежды и заканчивая тем, что мы очень стараемся танцевать вместе со всеми. Очень нравится, очень здорово!

Полина Кацуба:

Я благодарна, когда меня приглашают. Я сразу на себя все шью, хорошо должна выглядеть, людей порадовать, сама порадоваться людьми. Поэтому это великое счастье, что у нас такая республика, что заинтересованы и пожилыми, и детьми – всеми! Вот эти проводят мероприятия.