«Очень нравится, здорово!» В фесте «На крыльях танца» приняли участие около 150 пожилых людей

Новости Беларуси. Танцевальный фест «На крыльях танца» прошел среди посетителей столичных центров соцобслуживания. Поучаствовали в нем около 150 пожилых людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Танцевальный фест «На крыльях танца» прошел среди посетителей столичных центров соцобслуживания. Поучаствовали в нем около 150 пожилых людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
70 пар воодушевленно кружились в танце. Многие признаются, что цифры в паспорте не имеют значения, ведь в душе им всегда 25. А танцы – это творчество в движении и своего рода терапия для души.
Виктор Вайтышин:
Праздник замечательный, прекрасный, великолепный! Мы к нему готовились, начиная с одежды и заканчивая тем, что мы очень стараемся танцевать вместе со всеми. Очень нравится, очень здорово!
Полина Кацуба:
Я благодарна, когда меня приглашают. Я сразу на себя все шью, хорошо должна выглядеть, людей порадовать, сама порадоваться людьми. Поэтому это великое счастье, что у нас такая республика, что заинтересованы и пожилыми, и детьми – всеми! Вот эти проводят мероприятия.
Подобные мероприятия – очень популярны среди людей почтенного возраста и проводятся по всей Беларуси в парках и скверах. Всего работает более 100 музыкальных площадок.