Минский зоопарк отмечает 29-летие. В программе праздника – катание на лошадях, клоуны, концерт и измерение питона

Новости Беларуси. Минскому зоопарку – 29. В свой День рождения виновник торжества принимает гостей и не перестает удивлять. В программе – катание на лошадях, выступление клоунов, праздничный концерт.

Так как 2013 – год Змеи, рептилиям – особые почести. Главный обитатель террариума – сетчатый питон Клеопатра – покинул помещение и предстал перед зрителями во всей красе. Змею публично замерили, а внушительные данные внесли в книгу рекордов.

Зафиксировать можно было и поздравления: теплые слова гости писали мелом на площадке центральной аллеи. А рядом работала выставка-продажа грызунов и любой желающий мог обзавестись маленьким питомцем.

Посетители зоопарка:

С большим удовольствием пришли сегодня на День рождения зоопарка. Особенно нас очень поразило, что будет измерение питона, что можно будет его потрогать, пофотографироваться с ним.

Здесь очень много зверей и очень классно.

В зоопарк ходим обязательно где-то два раза в год. И всегда нам очень нравится. Нравятся животные, нравится, как разрастается зоопарк.

На Дне рождения зоопарка мне хорошо. Змея немножко страшная, потому что она такая, как бы сказать, такая кожаная.

Минский зоопарк был открыт в 1984 году. С тех пор коллекции живого музея регулярно пополняются и сегодня здесь более 2 тысяч обитателей, около 400 видов. На естественных заводях, образованных Свислочью, круглый год обитают водоплавающие птицы. На территории работают две выставки и дельфинарий. Есть и уникальная контактная площадка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Колмакова, начальник просветительского отдела Минского зоопарка:

Зоопарк начинался с аистенка по кличке Журка. Затем присоединился в компанию дикий кабан Хрюша, который очень долго прожил в зоопарке. Первыми обитателя были верблюд Хан, зубренок по кличке Гай. А сейчас это достаточно большой зоопарк. Он приобрел очень много различных экзотических животных. Это ягуары, пумы, капибары (самые крупные грызуны в мире).