Борис Батура считает необходимым повысить степень участия населения в создании комфортной среды

Новости Беларуси. В Минской области предстоит наладить системную работу по благоустройству населенных пунктов. Эта тема обсуждалась 10 августа на заседании облисполкома, сообщили в программе .

За семь месяцев чиновникам поступило вдвое больше обращений по вопросам наведения порядка, чем за аналогичный период 2012 года. Среди причин, по мнению Бориса Батуры, недоработка служб, бесконтрольность и слабая работа с населением. Положительные примеры есть, но они единичны.

Руководитель столичной области считает необходимым повысить степень участия населения в создании комфортной среды.

Леонид Шахлевич, председатель комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Миноблисполкома:

В плане сбора отходов у нас за два последних года резко уменьшилось количество миниполигонов. Если люди привыкли, что недалеко от них, в сельской местности, находились миниполигоны, они могли сами возить туда отходы, то зачастую эти миниполигоны превращали действительно в несанкционированные свалки, был разбросан мусор по большим территориям. И необходимы были большие затраты для того, чтобы наводить там порядок. Поэтому было принято решение сократить до минимума полигоны на территории нашей области. На сегодняшний день из 600 у нас функционируют порядка 36 полигонов твердых коммунальных отходов.

Алексей Васильев, директор Минского областного территориального фонда государственного имущества:

Есть определенные проблемы, связанные с такими объектами, как бывшие школы, детские сады. Они в основном располагаются в сельских населенных пунктах. Естественно, не всегда можно там организовать производство. На протяжении ряда последних лет Минская область всегда была в лидерах. Я думаю, что этот год не будет исключением.

Масса вариантов применяется для вовлечения имущества. Это и аренда, и передача в безвозмездное пользование под создание рабочих мест. И на что мы делаем основной упор – это продажа с аукционов. Почему? Потому что это пополнение бюджета, естественно. Плюс выставление условий для инвестора, который не сможет выполнить свои обязательства. Но ключевое, как я уже говорил, это пополнение местных бюджетов.