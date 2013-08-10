Борис Батура считает необходимым повысить степень участия населения в создании комфортной среды

Новости Беларуси. В Минской области предстоит наладить системную работу по благоустройству населенных пунктов. Эта тема обсуждалась 10 августа на заседании облисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За семь месяцев чиновникам поступило вдвое больше обращений по вопросам наведения порядка, чем за аналогичный период 2012 года. Среди причин, по мнению Бориса Батуры, недоработка служб, бесконтрольность и слабая работа с населением. Положительные примеры есть, но они единичны.
Руководитель столичной области считает необходимым повысить степень участия населения в создании комфортной среды.
Леонид Шахлевич, председатель комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Миноблисполкома:
В плане сбора отходов у нас за два последних года резко уменьшилось количество миниполигонов. Если люди привыкли, что недалеко от них, в сельской местности, находились миниполигоны, они могли сами возить туда отходы, то зачастую эти миниполигоны превращали действительно в несанкционированные свалки, был разбросан мусор по большим территориям. И необходимы были большие затраты для того, чтобы наводить там порядок. Поэтому было принято решение сократить до минимума полигоны на территории нашей области. На сегодняшний день из 600 у нас функционируют порядка 36 полигонов твердых коммунальных отходов.
Алексей Васильев, директор Минского областного территориального фонда государственного имущества:
Есть определенные проблемы, связанные с такими объектами, как бывшие школы, детские сады. Они в основном располагаются в сельских населенных пунктах. Естественно, не всегда можно там организовать производство. На протяжении ряда последних лет Минская область всегда была в лидерах. Я думаю, что этот год не будет исключением.
Масса вариантов применяется для вовлечения имущества. Это и аренда, и передача в безвозмездное пользование под создание рабочих мест. И на что мы делаем основной упор – это продажа с аукционов. Почему? Потому что это пополнение бюджета, естественно. Плюс выставление условий для инвестора, который не сможет выполнить свои обязательства. Но ключевое, как я уже говорил, это пополнение местных бюджетов.