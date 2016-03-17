Минский «Социальный патруль» вернул в семьи 7 человек без определенного места жительства

Новости Беларуси. Столичный «Социальный патруль» вернул в семьи сразу 7 человек без определенного места жительства. Несколько месяцев с такой категорией горожан работали юристы, психологи, медицинские сотрудники и правоохранители. Тем, кому нужна была помощь, предоставляли горячее питание, одежду, ночлег. Так, ежедневно на базе Дома ночного пребывания лиц без определенного места жительства работала «Социальная столовая», услугами которой воспользовались порядка тысячи горожан.

А благодаря совместной работе правоохранителей и работников соцслужб удалось выяснить места массового скопления лиц без определенного места жительства. В основном это заброшенные здания, городские свалки, вокзалы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ирина Дудка, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома:

Кто такой лицо без определенного места жительства? Это, конечно же, больше мужчины и мужчины возраста от 35 до 45 лет, которые употребляют, конечно, алкоголь, которые сегодня проводят время в бродяжничестве от 5 до 25 даже лет. Есть и женщины, но они, сложилась тенденция, после 55 лет.