Минский планетарий готовится отметить День космонавтики

63 года назад Юрий Гагарин первым в мире совершил полет в космическое пространство. Широко отметят День космонавтики в Минском планетарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обещают премьеру фильма, семейные сеансы, запланирована интересная лекция. Минский планетарий открыт с 1965-го, в следующем году – юбилей. Здание с яркой архитектурной стилистикой, характерной для своего времени, возведено на самом высоком месте столичного парка имени Горького. Звездный зал вмещает 100 зрителей. Здесь можно глубже погрузиться в тему космоса и узнать главные секреты мироздания.