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Минский планетарий готовится отметить День космонавтики

12 апреля 2024 06:54
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63 года назад Юрий Гагарин первым в мире совершил полет в космическое пространство. Широко отметят День космонавтики в Минском планетарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минский планетарий готовится отметить День космонавтики-1

Обещают премьеру фильма, семейные сеансы, запланирована интересная лекция. Минский планетарий открыт с 1965-го, в следующем году – юбилей. Здание с яркой архитектурной стилистикой, характерной для своего времени, возведено на самом высоком месте столичного парка имени Горького. Звездный зал вмещает 100 зрителей. Здесь можно глубже погрузиться в тему космоса и узнать главные секреты мироздания.

# Космос # общество

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