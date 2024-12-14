Минский международный клуб жён послов и дипломатов провёл благотворительную ярмарку

Традиции заботы и милосердия. Рождественская благотворительная ярмарка проходит 14 декабря в столице. Уже более 30 лет Минский международный клуб жен послов и дипломатов в преддверии праздников помогает тем, кто в этом особо нуждается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В «Президент-Отеле» развернулись торговые ряды представителей дипкорпуса. Посетителям ярмарки предлагают ароматную выпечку, традиционные блюда и национальные сувениры. Проводят мастер-классы. Желающих приобщиться к культуре разных народов и поучаствовать в добром деле немало. Ведь все вырученные средства от продаж направятся на благотворительные проекты.

Аманали Асем, консул посольства Республики Казахстан в Беларуси:

Ежегодно посольство Казахстана представляет на данной ярмарке свои традиционные блюда, а также украшения казахские. Традиционное блюдо – это, например, козе, курд, баурсак. Майрена Ньевес, первый секретарь посольства Боливарианской Республики Венесуэла в Беларуси:

Мы всегда стараемся участвовать и поддерживать благотворительные акции. Люди, как правило, подходящие к нашему стенду, интересуются особенно гастрономическими продуктами.

Анжелика Байко, куратор волонтерского клуба «Слон» Белорусского государственного университета культуры и искусств:

64 ребенка написали свои пожелания. Они представлены в письмах. Вот, например, Артем. Он очень хочет тренажер для бокса. Вы не поверите, он стоит до 70 рублей. Наши студенты-волонтеры подготовили артикулы, вы можете сразу заказать.