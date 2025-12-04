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Новости по тегу #Анжелика Байко

Белоруска стала одной из 8 лучших волонтёров СНГ! Анжелика Байко рассказала, как ей это удалось
04 декабря 2025 08:19

Белоруска стала одной из 8 лучших волонтёров СНГ! Анжелика Байко рассказала, как ей это удалось

Радость, ощущение праздника и уверенность в себе – узнали о труде волонтёров БГУКИ
29 ноября 2025 13:15

Радость, ощущение праздника и уверенность в себе – узнали о труде волонтёров БГУКИ

Минский международный клуб жён послов и дипломатов провёл благотворительную ярмарку
14 декабря 2024 14:54

Минский международный клуб жён послов и дипломатов провёл благотворительную ярмарку

В хедлайнерах Мэвл и группа Dabro. Что происходит на open-air у Дворца спорта?
26 июня 2021 15:47

В хедлайнерах Мэвл и группа Dabro. Что происходит на open-air у Дворца спорта?

«Мы работаем по принципу «равный обучает равного». Как белорусских школьников приобщают к волонтёрству
16 марта 2021 10:25

«Мы работаем по принципу «равный обучает равного». Как белорусских школьников приобщают к волонтёрству

«Впечатления очень классные». Инклюзивную сказку «Чудо на Рождество» показали в Минске
12 января 2020 12:35

«Впечатления очень классные». Инклюзивную сказку «Чудо на Рождество» показали в Минске