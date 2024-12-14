Участники XI Форума молодых журналистов обсудили перспективы развития профессии

«Роль новых медиа в условиях электоральной кампании». Этой тематике был посвящен уже XI по счету Форум молодых журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он объединил начинающих работников СМИ и студентов факультета журналистики.

Чуть более месяца осталось до важнейшего события в общественно-политической жизни страны – выборов Президента. Роль средств массовой информации в электоральной кампании и стала предметом разговора. Наряду с газетами, радио и телевидением – мощным инструментом информационного влияния в наше время становятся блогеры. Их аудитория стремительно растет, порой даже превышая показатели классических медиа. Современные технологии позволяют создавать и распространять информацию с невероятной скоростью и главное в этом потоке – отличать правду ото лжи.

Ольга Шпилевская, директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси, председатель Белорусского союза женщин:

Когда мы говорим о роли медиа в избирательных кампаниях, то здесь вообще отдельная история. Потому что все, что сегодня распространяется, распространяется быстро. Это скорость, интерактивность, обратная связь с потребителем информации. Это все нужно учитывать, когда ты формируешь свою повестку. Поэтому, мне кажется, что тут даже не диалог поколений, тут диалог технологий у нас получается. Потому что мы должны понимать, что все новое, что приходит, оно должно быть использовано во благо, а не против нас.

Спикерами на форуме выступили руководители ведущих государственных СМИ нашей страны, медиаэксперты. С их участием в формате диалога начинающие журналисты обсудили перспективы развития профессии и всей медиасферы в нынешних условиях.