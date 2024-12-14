Интеллектуальные испытания и творческие конкурсы – в Барановичах прошёл квест «Это всё моё родное»

Яркие эмоции, невероятные впечатления и еще одно доказательство – белорусы сильны единством. В Барановичах звучат аккорды масштабного гала-концерта «Время выбрало нас», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Программа большого праздника объединяет сердца всех неравнодушных к своей стране.

Ледовая арена города превратилась в большую концертную площадку. На одной сцене – именитые белорусские исполнители и аутентичные музыканты Брестчины. Присоединиться к концерту может даже тот, у кого не оказалось пригласительного билета. Прямая трансляция из Барановичей доступна на сайте VIDEOBEL.BY. Следующей точкой в маршруте «Марафона единства» станет Брест, и для города подготовили обновленную программу. Анна Лукашенко, руководитель рабочей группы по организации и проведению акции «Марафон единства»:

Будет интересная акция на городской площади накануне зажжения огней на городской елке. Мы планируем акцию в Брестской крепости. Программа Бреста будет очень насыщенной, интересной и, я думаю, что она также запомнится зрителям Бреста.

У Ледового дворца было многолюдно с самого утра. На площадке развернулись десятки вкусных и познавательных локаций. Проверить знания о родном городе и стране, пройти интеллектуальные испытания и творческие конкурсы – квест «Это все мое родное» уже стал традицией марафона.

Объединить удалось, сплотить удалось. Атмосфера потрясающая, дети с удовольствием проявляли себя. Очень удивлялись тому, что некоторые ответы на вопросы всплывали сами собой.

Довольно интересно было, все станции очень увлекательные. Одной из самых сложных, наверное, будет песня наоборот. Город железнодорожников по-настоящему удивлял. На платформу главной площадки марафона прибыл стилизованный аналог первого паровоза, с которого началась история Барановичей. Погружение в прошлое и на интерактивной передвижной выставке музея Великой Отечественной войны. Город указом Президента удостоен вымпела за мужество и стойкость – на этой земле ни минута жизни врага не стала спокойной.