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Интеллектуальные испытания и творческие конкурсы – в Барановичах прошёл квест «Это всё моё родное»

14 декабря 2024 14:19
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Яркие эмоции, невероятные впечатления и еще одно доказательство – белорусы сильны единством. В Барановичах звучат аккорды масштабного гала-концерта «Время выбрало нас», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Программа большого праздника объединяет сердца всех неравнодушных к своей стране.

Интеллектуальные испытания и творческие конкурсы – в Барановичах прошёл квест «Это всё моё родное»-2

Ледовая арена города превратилась в большую концертную площадку. На одной сцене – именитые белорусские исполнители и аутентичные музыканты Брестчины. Присоединиться к концерту может даже тот, у кого не оказалось пригласительного билета. Прямая трансляция из Барановичей доступна на сайте VIDEOBEL.BY. Следующей точкой в маршруте «Марафона единства» станет Брест, и для города подготовили обновленную программу.

Анна Лукашенко, руководитель рабочей группы по организации и проведению акции «Марафон единства»:
Будет интересная акция на городской площади накануне зажжения огней на городской елке. Мы планируем акцию в Брестской крепости. Программа Бреста будет очень насыщенной, интересной и, я думаю, что она также запомнится зрителям Бреста.

Интеллектуальные испытания и творческие конкурсы – в Барановичах прошёл квест «Это всё моё родное»-4

У Ледового дворца было многолюдно с самого утра. На площадке развернулись десятки вкусных и познавательных локаций. Проверить знания о родном городе и стране, пройти интеллектуальные испытания и творческие конкурсы – квест «Это все мое родное» уже стал традицией марафона.

Интеллектуальные испытания и творческие конкурсы – в Барановичах прошёл квест «Это всё моё родное»-6

Объединить удалось, сплотить удалось. Атмосфера потрясающая, дети с удовольствием проявляли себя. Очень удивлялись тому, что некоторые ответы на вопросы всплывали сами собой.

Интеллектуальные испытания и творческие конкурсы – в Барановичах прошёл квест «Это всё моё родное»-8

Довольно интересно было, все станции очень увлекательные. Одной из самых сложных, наверное, будет песня наоборот.

Город железнодорожников по-настоящему удивлял. На платформу главной площадки марафона прибыл стилизованный аналог первого паровоза, с которого началась история Барановичей. Погружение в прошлое и на интерактивной передвижной выставке музея Великой Отечественной войны. Город указом Президента удостоен вымпела за мужество и стойкость – на этой земле ни минута жизни врага не стала спокойной.

Интеллектуальные испытания и творческие конкурсы – в Барановичах прошёл квест «Это всё моё родное»-10

Нам нужно помнить свое прошлое, истоки, потому что без знаний прошлого и без памяти, без уважения к людям, которые отдали жизнь за все, не будет будущего, нации и также из прошлого мы можем сделать какие-то выводы на будущее.

«Марафон единства» уверенно шагает по стране, продолжая демонстрировать единство регионов, их традиции, культуру. Завершит этот год «Марафон единства» в Мозыре, с особенной, новогодней программой. Концерт смогут увидеть все жители Беларуси.

# Фестиваль

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