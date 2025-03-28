Минский метрополитен получит 20 новых вагонов от российского производителя в 2025 году

20 новых вагонов метро от российского производителя получит Минск до конца года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Контракт был подписан по результатам тендера на поставку подвижного состава. Они будут сформированы в четыре пятивагонных состава.

Оборудуют расширенными дверными проемами и сквозными межвагонными переходами. В салоне установят эргономичные сидения, поручни с «теплым» покрытием, современные системы освещения и обеспечения микроклимата, видеонаблюдение, USB-розетки для зарядки гаджетов. В головных вагонах новых составов появятся места для маломобильных пассажиров и детских колясок. Вагоны обеспечат надежной шумо- и теплоизоляцией. В экстерьере использован уникальный дизайн и фирменные цвета Минского метрополитена.

Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена:

Для нас еще очень важно, что очень удобной стала кабина машиниста. Она просторная, эргономичное кресло, электронные пульты управления. Те же электронные зеркала. Машинист только контролирует основные процессы движения поезда, потому что в новых поездах внедрена система автоведения – поезд сам разгоняется, тормозит, останавливается на станциях.

В 2024 году столичной подземке уже были поставлены 28 современных вагонов. Они начали эксплуатироваться на новом участке Зеленолужской линии метро.