Депутаты Мингорсовета внесли уточнения в бюджет столицы и в инвестиционную программу

Бюджет столицы, строительство жилья и социальных объектов, новые названия улиц. Эти и другие вопросы поднимались на 10-й очередной сессии Минского городского совета депутатов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

За 2024 год бюджет города выполнен полностью. Доход составил порядка 11 миллиардов рублей. В его формировании принимали участие более 1 миллиона физических лиц и более 60 тысяч юридических. Все бюджетные средства были израсходованы на запланированные цели. Почти половина пошло на исполнение социальных обязательств. Так, заработная плата бюджетников увеличилась в среднем на 16 %, приобреталось оборудование для медицинских учреждений образования, оказывалась поддержка малообеспеченным слоям населения.

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

Мы пересматриваем подходы по увеличению бюджета на 2025 год, в том числе расходные части. Инвестиционные программы у нас серьезно увеличиваются, ряд интересных объектов, которые уже вошли в обновленную инвестиционную программу, которую мы сегодня утвердили. В части и исполнения наказов избирателей, которые получили депутаты, мы это хорошо позитивно отмечаем.

Утвердили депутаты и инвестиционную программу на 2025 год. Она сохранит социальную направленность – на стадии строительства и проектирования – около 20 объектов здравоохранения, культуры и образования, а также инженерно-транспортной инфраструктуры.