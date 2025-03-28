В Беларуси пройдут мероприятия, направленные на чистоту речи

Общественный совет по нравственности организует ряд мероприятий, направленных на чистоту речи. Об этом заявил Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин во время пресс-конференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме проблемы сквернословия, острыми остаются вопросы, связанные с азартными играми, а в молодежной среде угрозу представляют вейпы, энергетики и слабоалкогольные напитки. Обеспокоенность в обществе вызывает и проблема прерывания беременности. Республиканский совет по нравственности внес в готовящийся Кодекс о здравоохранении свои предложения по этой теме.

Члены совета, а это представители религиозных и общественных объединений, работники культуры и образования, депутаты Палаты представителей Национального собрания, инициируют также внедрение в единый день информирования темы «Чистая речь», введение ответственности за сквернословие. Планируется создание социальных роликов о чистоте речи и пагубности бранных слов, поскольку эта проблема охватывает не только взрослых, но и маленьких детей. В мае 2025 года в Национальной библиотеке пройдет Республиканская конференция по вопросам нравственности, а по всей стране – акции под названием «В гармонии с миром и самим собой».