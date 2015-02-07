Минский Дворец спорта – в истории и на картине художника Виктора Альшевского

Модернистское и новаторское здание Дворца спорта вот уже полвека принимает соревнования по 22 видам спорта. Это первое в СССР здание-трансформер, хоккейная площадка которого за короткое время преобразуется в гимнастический зал или концертную сцену.

В годы процветания сталинского неоклассицизма и его строгих массивных дворцов Дворец спорта стал глотком свежего воздуха для минской архитектуры.

Виктор Альшевский, художник, профессор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Началось в 1963 году строительство, за три года его построили. И на тот период, насколько я уже помню (в 1966 году появился в Минске), это было одно из величайших событий, поскольку оно было нетипично вообще на постсоветском пространстве. В дальнейшем является образцом строительства: в Вильнюсе был построен такой же спортивный комплекс, в Волгограде, в других советских на тот период городах.

Проект Дворца утверждал сам Мазуров, и на передовой стройке пошли в ход новейшие достижения науки и техники. Использовали оригинальную конструкцию витражей из анодированного алюминия, фактурную штукатурку, а кресла на трибунах впервые изготовили из стеклопластика.

И, несмотря на то, что после реконструкции в 2000-х фасады были обновлены материалами уже XXI века, Дворец по-прежнему удивляет нестандартными архитектурными формами.

Виктор Альшевский, художник, профессор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Наклоненные колонны, опять же, такой парус натянутой крыши, козырек, который взлетает вверх. Здесь очень динамичный, характерный архитектурный ансамбль, который дает оптимистичную форму восприятия. И сочетание цвета, формы. Все настолько конструктивно, логично и архитектонично. Все пропорции взаимосвязаны между собой. Так же, как и экстерьерная, так и интерьерная часть этого помещения.

В своих картинах «минского цикла» художник Виктор Альшевский через символы стремится раскрыть предназначение архитектурных объектов.

На полотне «Рыцарский турнир», посвященном Дворцу спорта, нашли отражение хоккейные матчи, проходящие на площадке. Только показаны они в метафоричной форме, соединяющей столетия.

Виктор Альшевский, художник, профессор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Рыцарь – это такой сильный мужчина. То есть в нем, как и в хоккее. Когда мы участвуем в хоккейных мероприятиях, мы чувствуем какой-то боевой подъем, когда грохот этот. Рыцари когда-то на лошадях проводили ристалища, так и здесь, когда команда идет на команду, когда народ поднимается и восхищается заброшенной шайбой, безусловно, эти доспехи, символы мужского характера, железного. И хоккей чем-то схож.

Архитектура Дворца спорта доминирует сверху картины, а основная часть полотна отведена под серебристый лед и мужественных рыцарей, символизирующих хоккеистов.

Как говорят, что трус не играет в хоккей, так и рыцарями в далеком средневековье становились только лучшие мужи, полные отваги, героизма и силы.

Виктор Альшевский, художник, профессор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Вот эта спокойная сдержанная цветовая гамма, архитектура сама по себе доминирует в верхней части композиции. Пояс, заполненный рыцарями, на переднем плане. И этот подиум, на котором они стоят, на таких дорических колоннах. И на переднем уже плане сам лед, блестящий и чистый, который покрыт серебряными пластинами. Тот есть это серебро. Оно, безусловно, отражает состояние предчувствия. И мощный блок рыцарей, которые в ожидании события. Всегда событие интересно в предчувствии его. Сама по себе картина, может, не такая яркая, не такая живописная, как мы говорим, много цвета. Сдержанные такие вещи, но они очень знаково определены в три символа: архитектура, блок рыцарей и блестящее хоккейное поле.

Подобно древним рыцарским турнирам, спортивные соревнования пробуждают у участников волю к победе. Этот порыв повторяется вновь и вновь в каждом чемпионате, проходящем во Дворце спорта.

Это стремление к вершинам символизирует и само здание, ведь фронтальная его часть, поддерживаемая колоннами, стремится к небу, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.