Школы, детские сады, поликлиники и театр. Какие объекты будут введены в эксплуатацию в Минске 2015 году?

Каждый год вносит новые изменения в архитектурный образ Минска. Так, 2014-й запомнился городу открытием знаковых объектов.

Накануне Дня Независимости своих первых посетителей принял Музей истории Великой Отечественной войны. Уже традиционными стали подарки городу ко Дню Октябрьской революции.

В 2014 году знаменательным для минчан стало открытие новой поликлиники и физкультурно-оздоровительного комплекса. День знаний также порадовал жителей столицы. Уникальная экспериментальная школа по улице Туровского распахнула свои двери для учеников.

Федор Римашевский, председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:

В 2014 году завершено строительство и введены в эксплуатацию такие значимые объекты, как аквапарк, штаб-квартира Национального олимпийского комитета, ряд гостинец, введены в эксплуатацию три детских сада, построено более 1 миллиона 300 тысяч квадратных метров жилья. Велось строительство инженерно-транспортной инфраструктуры.

2015 год не будет исключением и столицу украсят новые сооружения.

Важным для города из года в год является строительство объектов здравоохранения. Поэтому уже в 2015 году в Минске завершится строительство нового роддома 5-ой городской клинической больницы.

Совсем скоро на свет здесь появятся маленькие минчане.

Также уже в 2015 году жители столицы смогут обратиться за медицинскими услугами в новые поликлиники, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Федор Римашевский, председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:

В 2015 году планируется продолжить строительство объектов благоустройства города и инженерно-транспортной инфраструктуры. В части учреждений образования обеспечен в эксплуатацию ввод двух школ в микрорайонах Каменная горка и Лебяжий, а также завершено строительство четырех детский садов (два в микрорайоне Каменная горка и по одному в микрорайонах Лебяжий и Масюковщина). Также мы построим и введем в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс в квартале улиц Ангарская, Герасименко, Нестерова.

Важным событием в культурной жизни города станет окончание реставрации Театра юного зрителя. Совсем скоро актеры смогут опробовать новую сцену и порадовать маленьких зрителей.

И это далеко не все сюрпризы, которые ждут минчан в 2015 году. Мы будем следить за архитектурными преображениями столицы.