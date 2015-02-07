Площади Минска. Знают ли горожане, какая самая большая, где находится площадь 8 Марта, Парижской коммуны и какая носит свое название 200 лет?

Минск – просторный, широкий город. Во многом благодаря своим площадям. Одна из них – рекордсмен.

Площадь Независимости занимает почетное место среди самых больших в Европе городских площадей. Она занимает целых 7 гектаров и славится еще одним рекордом – памятник Ленину здесь самый большой на территории бывшего СССР.

Давайте посмотрим, знают ли минчане, где находится самая просторная площадь нашей страны?

Минчане:

Не знаю.

Площадь Победы?

Это, наверное.

Площадь? Вот эта площадь, наша. Площадь Ленина.

Вот эта, наверное, самая большая.

Площадь Независимости.

Подсказать, какая самая большая площадь в Минске легко. Гораздо сложнее вспомнить, где находится площадь 8 Марта?

Минчане:

Что-то знакомое, был там, но не помню уже.

8 Марта? Конкретно не скажу, потому что я в основном на машине езжу, а сегодня пешком.

Площадь 8 Марта находится на Немиге.

Это Старый город.

Сразу после войны это назывался Нижний базар.

Старинная площадь города – площадь 8 Марта – находится возле входа на станцию метро «Немига». За этим местом не закреплен ни один адрес.

Возможно именно поэтому поиск этой площади вызывает затруднения, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

А вот площадь Парижской коммуны, и единственное здание на ней – Национальный академический Большой театр оперы и балета. Знают ли эту площадь жители столицы?

Минчане:

Наверное, не знаем.

Не знаю.

Надо подумать, конечно.

У Ратуши, может быть. Да?

Наверное, не отвечу.

Не скажу, ребята.

Площадь возле Кафедрального собора, может быть?

Практически каждая площадь Минска не один раз меняла свое название. Однако есть и такая, которая сохраняет свое имя на протяжении уже почти 200 лет.

Минчане:

Площадь Победы, наверное.

Площадь Победы.

Юбилейная, может.

Юбилейная, наверное. Да?

Площадь Юбилейная.

Юбилейная площадь была названа в честь 1500-летия Никейского собора. В годы советского атеизма ее пытались переименовать, но в итоге решили, что юбилеи бывают в честь разных поводов, в том числе и таких, как 25-летие Октября. И раз уж «праздничное» название существует, то зачем его менять.