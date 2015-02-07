Площади Минска. Знают ли горожане, какая самая большая, где находится площадь 8 Марта, Парижской коммуны и какая носит свое название 200 лет?

Минск – просторный, широкий город. Во многом благодаря своим площадям. Одна из них – рекордсмен.
Площадь Независимости занимает почетное место среди самых больших в Европе городских площадей. Она занимает целых 7 гектаров и славится еще одним рекордом – памятник Ленину здесь самый большой на территории бывшего СССР.
Давайте посмотрим, знают ли минчане, где находится самая просторная площадь нашей страны?
Минчане:
Не знаю.
Площадь Победы?
Это, наверное.
Площадь? Вот эта площадь, наша. Площадь Ленина.
Вот эта, наверное, самая большая.
Площадь Независимости.
Подсказать, какая самая большая площадь в Минске легко. Гораздо сложнее вспомнить, где находится площадь 8 Марта?
Минчане:
Что-то знакомое, был там, но не помню уже.
8 Марта? Конкретно не скажу, потому что я в основном на машине езжу, а сегодня пешком.
Площадь 8 Марта находится на Немиге.
Это Старый город.
Сразу после войны это назывался Нижний базар.
Старинная площадь города – площадь 8 Марта – находится возле входа на станцию метро «Немига». За этим местом не закреплен ни один адрес.
Возможно именно поэтому поиск этой площади вызывает затруднения, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.
А вот площадь Парижской коммуны, и единственное здание на ней – Национальный академический Большой театр оперы и балета. Знают ли эту площадь жители столицы?
Минчане:
Наверное, не знаем.
Не знаю.
Надо подумать, конечно.
У Ратуши, может быть. Да?
Наверное, не отвечу.
Не скажу, ребята.
Площадь возле Кафедрального собора, может быть?
Практически каждая площадь Минска не один раз меняла свое название. Однако есть и такая, которая сохраняет свое имя на протяжении уже почти 200 лет.
Минчане:
Площадь Победы, наверное.
Площадь Победы.
Юбилейная, может.
Юбилейная, наверное. Да?
Площадь Юбилейная.
Юбилейная площадь была названа в честь 1500-летия Никейского собора. В годы советского атеизма ее пытались переименовать, но в итоге решили, что юбилеи бывают в честь разных поводов, в том числе и таких, как 25-летие Октября. И раз уж «праздничное» название существует, то зачем его менять.