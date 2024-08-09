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Правительство дополнило перечень товаров, запрещённых к ввозу и реализации на территории Беларуси

09 августа 2024 06:31
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Ответная мера на расширение с июля Евросоюзом санкций в отношении Беларуси: правительство дополнило перечень товаров, происходящих из недружественных стран и запрещенных к ввозу и реализации, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство дополнило перечень товаров, запрещённых к ввозу и реализации на территории Беларуси-1

Постановление подписал премьер-министр. Так, перечень дополняется следующими позициями: маргарин, макароны, цемент и изделия из него, азотные удобрения, пластмассовая посуда, плиты ДСП, МДФ, ящики, коробки, мешки, пакеты и другая упаковочная тара из бумаги и картона, строительные кирпичи. Постановление вступит в силу с 31 августа.

# Государственная политика # общество

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