Правительство дополнило перечень товаров, запрещённых к ввозу и реализации на территории Беларуси

Ответная мера на расширение с июля Евросоюзом санкций в отношении Беларуси: правительство дополнило перечень товаров, происходящих из недружественных стран и запрещенных к ввозу и реализации, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Постановление подписал премьер-министр. Так, перечень дополняется следующими позициями: маргарин, макароны, цемент и изделия из него, азотные удобрения, пластмассовая посуда, плиты ДСП, МДФ, ящики, коробки, мешки, пакеты и другая упаковочная тара из бумаги и картона, строительные кирпичи. Постановление вступит в силу с 31 августа.