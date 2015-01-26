Первые социальные дома для детей-сирот и переселенцев из аварийного жилья возвели в Березино

Новости Беларуси. Первые социальные дома для детей-сирот и переселенцев из ветхого, аварийного жилья возвели в Березино. Финансирование велось из областного и районного бюджетов.

Общая стоимость объектов – 20 миллиардов рублей. Многоэтажки построены по общему проекту. В каждом доме насчитывается по 20 однокомнатных квартир.

Сдавались они с отделкой. Таким образом, новоселы сразу могли обживать собственные метры.

Уже сегодня в районе ведется подготовка проектно-сметной документации на еще один социальный дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Валентина Дроздовская, жительница Березино:

Раньше жила без удобств, все удобства были на улице. Конечно, благодарна нашему Березино, что выделили мне такую квартиру. Очень хорошо все, тепло, сами можем регулировать тепло в квартире, светло. На полу линолеум, обои поклеены, потолки заделаны, двери стояли. Заселяйся и живи. И больница, и детский сад рядом.

Анатолий Кузьменко, директор управления капитального строительства Березинского района:

Общая площадь квартир составила 870 метров квадратных. Финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета. На сегодняшний день в Березинском районе очередь на социальное жилье составляет 115 человек.