Погода в Беларуси: на неделе ожидаются мокрый снег с дождем

Новости Беларуси. В Беларуси погода на неделе обещает быть неустойчивой и по-зимнему холодной. Уже сегодня ночью столбики термометров опустились до минус девяти градусов. Из-за ночных заморозков мокрый снег превратился в лед. Дороги стали скользкими, поэтому пешеходам и автомобилистам сейчас стоит быть предельно внимательными и аккуратными.

Как ожидается, с пятницы погода ухудшится. Южный циклон принесет на большую часть территории Беларуси снегопады, а по востоку - мокрый снег с дождем.

Тем временем, столичный градоначальник Андрей Шорец назвал неудовлетворительной организацию работы по уборке минских улиц и дворов. Он поручил дорожникам исправить ситуацию, отметив, что план «Пурга» во время прошедших снегопадов не сработал в полной мере.

Только за минувшие сутки в Минске из-за гололеда пострадали 30 человек. В том числе ребёнок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.