Новости Беларуси. Минские спасатели провели мини-рейд по профилактике домашних пожаров. Такая проверка проводится два раза в год: с наступлением холодов и по окончанию отопительного сезона. МЧС уделило внимание группам риска: неблагополучным гражданам, многодетным семьям и одиноким пенсионерам. Им объясняли, как вести себя, чтобы не стать жертвой своей же беспечности.

Лилия Глебовна с огнем не шутит. Ее печке – не один десяток лет. В том числе и поэтому топит аккуратно. О том, что именно так и надо, пенсионерке напомнило МЧС. Районный инспектор справился и о проводке, и о пожарном извещателе.

А этот дом у спасателей на контроле. Причем уже пять лет. За аварийное состояние печи и проводки ее хозяин платил не раз. Только недавно – миллион рублей штрафа. Сегодня отопительное сооружение у Александра уже новое. Помогли родственники.

Пришли к Александру в том числе и по другой причине. Гражданин злоупотребляет. Учитывая еще и привычку «подымить», этот факт обретает рискованный смысл.

В гости заходят к тем, кто в группе риска: старики, нерадивые граждане. Плюс многодетные семьи. Часто и на выходных, чтобы люди были дома. В первую очередь внимание – частному сектору. Там еще осталось жилье с печным отоплением. Уже затем – квартиры.

Олег Терехов, первый заместитель начальника Фрунзенского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Минского городского управления МЧС:

Результат работы есть. Конкретно в цифрах, может быть, он не виден, но даже если наша работа, наши декадники пожарной безопасности, наши проверки жилья, которые проходят два раза в год, если даже и спасут хотя бы одну жизнь, это уже соответствующий результат нашей работы.

К сожалению, спасатели предотвратить в силах не все. А ведь непоправимое случиться может практически с каждым. К примеру, эта квартира в Минске еще вчера была целая. Теперь из-за беспечности ее хозяев здесь никто уже жить не будет. И таких случаев едва ли не под копирку каждую зиму по всей стране десятки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Квартира начала полыхать утром. Спасателей вызвали соседи. Тушили пламя три наряда МЧС. Причины возгорания сейчас выясняет милиция. Одна из версий – хозяйка зажгла свечи. В ее квартире уже давно отключили и свет, и отопление за неуплату.

Виталий Дембовский, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС:

Из горящей квартиры спасатели вынесли женщину, передали медикам, однако после проведения реанимации, к сожалению, была констатирована смерть. К слову, она характеризовалась соседями как злоупотребляющая спиртными напитками.

В Минске в последнее время участилось число случаев пожаров и гибели людей на них по причине именно неосторожного обращения с огнем в нетрезвом состоянии.

За прошедшие пару дней в Минске случилось четыре пожара. На них погибли два человека. Статистика по стране – в разы масштабнее.

И это еще начало холодов. Поэтому МЧС в очередной раз предупреждает: будьте с огнем поаккуратней.