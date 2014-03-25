Минские школьники создали город из конструктора и пофантазировали об архитектуре будущего

Столица глазами ребенка: Национальная библиотека, столичная Ратуша, Минский тракторный завод, аэропорт, Лошицкий парк, Троицкое предместье и Минск будущего – все руками детей.

Воплотить идеи и фантазии под девизом «Минск – это мой город!» учащиеся столичных учебных заведений смогли на общегородском фестивале конструирования, организованным школой № 25. Тема была выбрана неслучайно: возведение значимых объектов города маленькие минчане посвятили Году гостеприимства.

Татьяна Бондаренко, заместитель директора ГУО «Средняя школа № 25 г. Минска»:

Чемпионат мира по хоккею был определяющим в выборе темы – «Минск – это мой город!» Ребята конструировали как спортивные объекты, так и известные сооружения города.

Минский аэропорт – туристические ворота столицы. Здесь минчане встречают иностранных гостей.

Иван Капенкин, ученик СШ № 25 г. Минска:

Проект мы делали около двух недель. Конструктора нам понадобилось довольно много. Это было очень увлекательно. И все, когда делали, говорили себе, что, может, мы победим. Для меня это что-то значит, потому что, когда мы это делали, гордились тем, что, во-первых, в Минске есть целых два аэропорта.

В своих проектах школьники порассуждали и о том, как сделать город лучше и комфортнее.

Ксения Дашкевич, ученица СШ № 25 г. Минска:

Мы хотели, чтобы люди вышли из аэропорта, увидели мониторы. Я бы хотела добавить в нашем аэропорте побольше гостей.

Патриотизм и любовь к своей столице знакомы маленьким минчанам не понаслышке. Каждый ученик выбрал проект, близкий именно ему, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Татьяна Бондаренко, заместитель директора ГУО «Средняя школа № 25 г. Минска»:

Ребята работают с тем, что близко им, что им понятно. И то, что они создали, говорит о том, что им дорог наш город, они работают с тем, что им нравится.

Для ребят это не просто любование нарядной столицей, но и знакомство с ее прошлым. Ведь участникам было необходимо сначала узнать историю объекта, осмыслить его значимость для города и жителей.

Злата Вишневецкая, Павел Шялковский, ученики СШ № 25 г. Минска:

Мы узнали, что Ратуша в течение XVI-XIX веков несколько раз перестраивалась.

Я узнала, что возле Ратуши часто проводились шумные и веселые ярмарки, на которых можно было приобрести не только нужный товар или заключить выгодную сделку, но и посмотреть белорусский народный театр кукол «Батлейка».

Как тесно, оказывается, переплетаются историческое прошлое и настоящее нашей столицы.

Ольга Якушик, директор ГУО «Средняя школа № 25 г. Минска»:

Глядя на то, какие грандиозные проекты с каждым годом дети сооружают, мы решили вовлечь в таких любителей конструктора все большее количество школ. Мы обратились с данной идеей к Минскому городскому институту развития образования. Они нам помогли организовать такое мероприятие.

С каждым годом школьный фестиваль конструирования расширяется. Как знать, может быть, из его участников вырастут талантливые архитекторы, которые продолжат строительство города.