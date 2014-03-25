Доктор филологических наук, профессор: В низкой культуре чтения виноваты преподаватели литературы — я в первую очередь

Читающая Беларусь. По статистике белорусы читают больше книг, чем жители всех других стран СНГ, а каждый 3 белорус ходит в библиотеку. На данную тему дискутировали в ток-шоу «Такова судьба» на СТВ.

Что читают белорусы? Опрос жителей Минска:

— Со школы художественную литературу не читал. Не издается ничего интересного. Если что-то интересует, то в Интернете проще и быстрее.

— Не читаю ничего. Только ТV на работе и ГОСТы.

— М. А. Булгагова. Перечитываю который раз. Я очень люблю Булгакова.

— Если классика, то только российская, из белорусской даже не знаю.

— Библию.

— «Книжная воровка», по ней снят фильм. Книга восхитительная. События описаны от лица смерти.

— Такой вопрос странный... Документацию по машинам.

— Телевизор смотрю.

— Сейчас ничего хорошего не издают. Всю эту современную литературу можно назвать чтиво, из пальца высосанная. Классическую я перечитал всю, у меня дома большая библиотека. А теперь только ноутбук, новости.

В гостях у программы Наталья Батракова, лидер по проданным в Беларуси книг.

Для Вас этот опрос удивителен?

Наталья Батракова, писатель:

Знаете, нет. Смотря какая аудитория опрашивается, потому что есть еще библиотеки, книжные магазины. Безусловно, читать стали гораздо меньше.

Литература есть, литература развивается. Возможно, люди не могут найти, некоторые, может и ленятся.

Анатолий Бутевич, писатель:

Вот вы опросили минчан. Мне кажется, что это надо оценивать по-разному. Все-таки закрадывается сомнение: все ли были искренними, когда отвечали. Потому что мне не верится, что все были негативно настроены на книгу. Например, в метро, зайти и посмотреть — одни читают с планшета, другие читают книгу. Это реальность, это правда. Что касается белорусских писателей, то тут, конечно, двоякая проблема. Сегодня в белорусской реалии есть русскоязычные писатели и белорусскоязычные. Что касается белорусской классики, конечно, она школьная, для ВУЗов. Ее читают. Хочешь не хочешь, они должны читать, но, мне кажется, на сегодняшний день в белорусский литературе много имен, много произведений, которые сами по себе вызывают интерес без принуждения.

Современные белорусские писатели. Кто они?

Оксана Безлепкина, доцент литературной критики Института журналистики БГУ:

Белорусская литератера — стол на 4 ножках: Купала, Колас, Богданович, Горецкий. Сегодня, когда я читаю зарубежную литературу, написать про исторические события, на которые нет однозначного ответа, можно сегодня только так, как писал Горецкий. Я рекомендую, если кто-то хочет стать крутым писателем — перечитайте Горецкого и перенимайте.

Для современного читателя принудительное чтение в школе — хорошо или плохо? Белорусских писателей должны изучать дети в школе?

Оксана Безлепкина:

Конечно. Вы люди, которые должны продвигать култьтуру, сами начинаете нас загонять в русскую литературу. Если бы вы сегдня говорили: отношения с издателми... и называли имя белорусского писателя, то эти писатели были наслуху.

Назовите нам современного автора, который может стать в один ряд с теми 4 ножкаим, которые вы перечислили.

Оксана Безлепкина:

Сегодня я бы назвала А. Федоренко, Ю. Станкевича. В принципе, много таких авторов есть. Это те люди, которых я принуждаю читать в университете.

Я провела анкетирование среди студентов дневного отделения и заочного. Купили бы книгу классическую или разрекламированную? По сути, классика это то, что разрекламировано школьной программой, университетской.

Иван Саверченко, доктор филологических наук, профессор:

В низкой культуре чтения виноваты преподаватели литературы — я в первую очередь.

И это мои заботы и министра образования. Мы с ним про это говорим, как сделать так, чтобы литературу нашу знали.

Дмитрий Вишнев, директор издательства:

На самом деле, с нашей белорусской литературой не все так плохо. У нас сходу можно назвать пару десятков авторов, которые сегодня все-таки востребованы, произведения которых активно переводятся на иностранные языки.

Алексей Хоружко, главный редактор издательства:

Хотел сказать насчет неокупаемости некоторых книжек. На самом деле, надо понять, что у нас есть свой накат, своя ниша, в которой мы и работаем. Насчет неокупаемости некоторых книг. У любого издательства есть много книг. На одних издательство зарабатывает, другие необходимы для статуса. Это делается во всем мире.

Михаил Голденков, писатель:

Я считаю, что все не так плохо, как могло бы быть. Я считаю, оно даже хорошо. Об этом говорят тиражи книг. Когда книга выходит 6-тысячным тиражом, а потом еще и переиздается, это не так уж и плохо.

Часто ли приходят к вам молодые писатели, которым нужно все и сразу?

Светлана Денисова, гавный редактор журнала:

Я встречаюсь почти каждый день с талантливыми авторами, которые мечтают напечататься и в журнале, и выдать свою книжку.

Алексей Хоружко:

Я считаю, что есть проблема в чтении — мы не умеем продавать книги.