Памятник Константину Циалковскому в Минске. Знают ли горожане, кем был этот человек?

Столичный парк имени Горького. Река Свислочь, солнечные аллеи и аттракционы. Столица позаботилась и о любознательных маленьких минчанах. На самом высоком месте парка стоит учебный планетарий и обсерватория. Вблизи возвышается памятник. Узнаем, кому он установлен?

Памятник установлен Константину Эдуардовичу Циолковскому. Об этом человеке снят не один документальный и художественный фильмы, написано не одно произведение, а его портрет гордо носят памятные монеты и марки. Давайте выясним, кем же был Циолковский?

Минчане:

Если он находится около планетария, то, наверное, связано что-то с космонавтикой.

Геолог.

Циалковский – он исследователь звездного неба и теоретик космонавтики.

Физик знаменитый, ученый.

Вообще-то, был ученым.

Константин Циолковский – основоположник теоретической космонавтики, великий изобретатель. Его главные труды относятся к ракетодинамике и аэронавтике, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Этот человек всю жизнь придерживался идей освоения космического пространства и внес большой вклад в науку.

Поэтому место для памятника около столичного планетария выбрано совсем не случайно.

Знают ли минчане другие места в городе, посвященные великим ученым?

Минчане:

Бехтерева и Вавилова улицы.

Улица Жуковского.

Дорошевича, Менделеева.

Бехтерева.

Мне ближе к сердцу была все-таки улица Франциска Скорины.

Возле Академии наук есть какой-то памятник.

Я знаю еще два места, посвященных ученым. Это улицы Мендлеева и Дорошевича.

Столичные магистрали гордо несут имена великих ученых всех времен и народов. Улицы Дорошевича, Жуковского, Докучаева, Вавилова, Бехтерева, Менделеева. Этих названий более 150 и все они напоминают нам о величии науки и человека.