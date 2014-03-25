Памятник Константину Циалковскому в Минске. Знают ли горожане, кем был этот человек?

Столичный парк имени Горького. Река Свислочь, солнечные аллеи и аттракционы. Столица позаботилась и о любознательных маленьких минчанах. На самом высоком месте парка стоит учебный планетарий и обсерватория. Вблизи возвышается памятник. Узнаем, кому он установлен?
Памятник установлен Константину Эдуардовичу Циолковскому. Об этом человеке снят не один документальный и художественный фильмы, написано не одно произведение, а его портрет гордо носят памятные монеты и марки. Давайте выясним, кем же был Циолковский?
Минчане:
Если он находится около планетария, то, наверное, связано что-то с космонавтикой.
Геолог.
Циалковский – он исследователь звездного неба и теоретик космонавтики.
Физик знаменитый, ученый.
Вообще-то, был ученым.
Константин Циолковский – основоположник теоретической космонавтики, великий изобретатель. Его главные труды относятся к ракетодинамике и аэронавтике, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Этот человек всю жизнь придерживался идей освоения космического пространства и внес большой вклад в науку.
Поэтому место для памятника около столичного планетария выбрано совсем не случайно.
Знают ли минчане другие места в городе, посвященные великим ученым?
Минчане:
Бехтерева и Вавилова улицы.
Улица Жуковского.
Дорошевича, Менделеева.
Бехтерева.
Мне ближе к сердцу была все-таки улица Франциска Скорины.
Возле Академии наук есть какой-то памятник.
Я знаю еще два места, посвященных ученым. Это улицы Мендлеева и Дорошевича.
Столичные магистрали гордо несут имена великих ученых всех времен и народов. Улицы Дорошевича, Жуковского, Докучаева, Вавилова, Бехтерева, Менделеева. Этих названий более 150 и все они напоминают нам о величии науки и человека.