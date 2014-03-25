Родственники погибшего во время ВОВ витебчанина Ефима Мехова получили документы на его ордена спустя 70 лет

Новости Беларуси. Награды нашли героя спустя семь десятилетий. Орден Ленина и Орден Красной звезды, а точнее документы на них, наконец-то обрели владельца - витебчанина капитана Ефима Мехова, погибшего в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Орденские книжки — сами награды по закону родственникам не вручают — потомки героя получили из рук советника российского посольства в нашей стране. О том, что у комбата 33-го стрелкового полка 1-й гвардейской стрелковой дивизии эти награды есть, узнал его правнук. В Интернете молодой человек искал любые данные о родственнике.

Андрей Попков, правнук погибшего:

Я увидел определенный сайт, ввел имя, фамилию прадеда. И начал просматривать. Там были определенные листы, которые были положены на фронте, наградные. Достаточно скудное описание, все-таки военное время. Но все же пару наград на его счету есть.

Долгие годы Ефим Мехов считался пропавшим без вести. И все это время дети пыталась отыскать отца. А полгода назад благодаря сотрудникам областного военкомата, удалось установить место захоронения: прах солдата находился в братской могиле в Липецкой области России.

Зинаида Абушкевич, дочь погибшего:

Я вам передать словами не могу. Это был шок. Шок. Во-первых, это ж когда?! 72 года мы искали - никак не могли найти. Мы искали везде. То есть уже все умерли, никого нет, осталась от семьи я одна. И у меня, понимаете, вот как такой долг какой-то, что я обязана это сделать.