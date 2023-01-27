Александр Лукашенко поздравил коллектив Госинспекции охраны животного и растительного мира

Новости Беларуси. На страже белорусской природы. Сегодня, 27 января, 20-летие со дня образования отмечает Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За два десятилетия новая структура, напрямую подчиненная главе государства, сделала большой шаг вперед: появилось современное оборудование для поимки нарушителей, совершенствовались методы работы, вырос профессионализм сотрудников. Сегодня в Госинспекции работают около 250 человек по всей стране. При этом налажено плотное взаимодействие с другими правоохранительными органами, что также позволяет добиваться положительных результатов. С профессиональным праздником сотрудников поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко поблагодарил коллектив Госинспекции за добросовестную службу и пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного неба и новых профессиональных достижений на благо Беларуси.