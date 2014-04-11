Минские парки 11 апреля открывают сезон. Билеты будут стоить от 1500 до 25 000 рублей

Новости Беларуси. Минские парки открывают сезон. В 2014 году к паркам имени Челюскинцев, Горького и 50-летия Великого Октября присоединится и парк имени 900-летия Минска, где установлены новые аттракционы.

К слову, в 2014 году билеты на карусели будут стоить от 1500 до 25 000 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Гончаров, главный инженер УП «Городские парки Минскзеленстроя»:

Перечень работ, необходимый для запуска аттракционов и допуска к эксплуатации, весь пройден. Аттракционы допущены и готовы к работе.