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Минские парки 11 апреля открывают сезон. Билеты будут стоить от 1500 до 25 000 рублей

11 апреля 2014 11:12
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Новости Беларуси. Минские парки открывают сезон. В 2014 году к паркам имени Челюскинцев, Горького и 50-летия Великого Октября присоединится и парк имени 900-летия Минска, где установлены новые аттракционы.

К слову, в 2014 году билеты на карусели будут стоить от 1500 до 25 000 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Юрий Гончаров, главный инженер УП «Городские парки Минскзеленстроя»:
Перечень работ, необходимый для запуска аттракционов и допуска к эксплуатации, весь пройден. Аттракционы допущены и готовы к работе. 

# общество # Аттракционы

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