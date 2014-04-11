Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечают 11 апреля

Новости Беларуси. 11 апреля — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Он учреждён ООН в память о событиях 1945 года. Тогда накануне разгрома немецко-фашистских войск узники Бухенвальда подняли вооружённое восстание.

В годы Второй мировой в концлагеря нацистами было брошено 18 миллионов человек. И для 11 миллионов они стали последним пристанищем.

По традиции 11 апреля очевидцы тех событий приходят к памятникам Второй мировой и возлагают цветы к могилам павших. Митинги-реквиемы пройдут 11 апреля во всем мире.

В Минске на площади Победы почтить память тех, кто не вернулся живым из концлагерей и лагерей смерти, пришли около 40 бывших узников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нина Лыч, председатель Белорусской ассоциации бывших несовершеннолетних узников фашизма:

Было два барака, окруженных проволокой. Написано: 800 детей русских и цыган. И было написано «бандитор-киндер» — это дети бандитов. Это мы были детьми бандитов. Мы тоже, как малолетние узники, победили в той войне.

Анатолий Скачик, узник фашизма:

Автор медали — узнику нацизма, и сейчас у меня за плечами одна идея, которую мы все вместе воплощаем — построить памятник с идеи покаяния, примирения и памяти о войне.