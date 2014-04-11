Городской кулинарный конкурс прошел в Минске. Победители выступят на республиканском

Новости Беларуси. Кулинарный поединок. В Минске подвели итоги городского этапа конкурса профмастерства среди поваров, официантов и кондитеров. У каждого участника свое задание, на приготовление и сервировку – 4 часа. А сразу после этого, как и полагается, – дегустация.

Компетентное жюри учитывало не только качество приготовленной еды, но и оригинальность оформления готовых блюд. Победители кулинарного состязания представят Минск на республиканском конкурсе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Екатерина Генук, победитель конкурса:

Мне очень нравится эта профессия, я с детства мечтала быть поваром. Меня заинтересовал конкурс. Захотелось проявить себя в этом конкурсе.