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10 апреля после масштабной реконструкции гостиница «Беларусь» готова к приему гостей

11 апреля 2014 08:07
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Новости Беларуси. 70 метров над уровнем Минска. После масштабной реконструкции 10 апреля распахнула свои двери гостиница «Беларусь».

В обновленном отеле архитекторы сохранили мозаичное полотно, гобелены и национальную лепнину. Номерной фонд гостиницы во время реконструкции сократился за счет того, что многие номера расширили по площади.

В отеле с комфортом могут разместиться около 800 человек. Примечательно, что с площадки на 23 уровне здания можно полюбоваться отличным видом на город с помощью специального бинокля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Андрей Новиков, начальник ГУ «Управление бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома»:
В рамках подготовки к чемпионату мира в городе созданы принципиально новая гостиничная инфраструктура, которая может удовлетворить запросы разных категорий клиентов. Как людей, у которых есть потребность  достаточно в бюджетном размещении, так и самых взыскательных наших гостей, которым требуется размещение в отелях категории 5 звезд с полным набором услуг.    

# общество # Фотофакт # Гостиницы Минска

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