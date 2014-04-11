10 апреля после масштабной реконструкции гостиница «Беларусь» готова к приему гостей

Новости Беларуси. 70 метров над уровнем Минска. После масштабной реконструкции 10 апреля распахнула свои двери гостиница «Беларусь».

В обновленном отеле архитекторы сохранили мозаичное полотно, гобелены и национальную лепнину. Номерной фонд гостиницы во время реконструкции сократился за счет того, что многие номера расширили по площади.

В отеле с комфортом могут разместиться около 800 человек. Примечательно, что с площадки на 23 уровне здания можно полюбоваться отличным видом на город с помощью специального бинокля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Андрей Новиков, начальник ГУ «Управление бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома»:

В рамках подготовки к чемпионату мира в городе созданы принципиально новая гостиничная инфраструктура, которая может удовлетворить запросы разных категорий клиентов. Как людей, у которых есть потребность достаточно в бюджетном размещении, так и самых взыскательных наших гостей, которым требуется размещение в отелях категории 5 звезд с полным набором услуг.