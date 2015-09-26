Надписи на зданиях Минска – шедевры столичной каллиграфии: история и особенности

Традиция надписей на зданиях известна еще с античных времен. Таблички указывали на функцию объекта или были свидетельством его рождения. Выбитые в камне буквы привлекают наше внимание и заставляют поднять голову вверх. Это своеобразный бренд здания и настоящие шедевры дизайна, ведь раньше каждая буква отливалась и создавалась мастерами вручную. Сегодня компьютерные технологии позволяют сделать любую вывеску за небольшой срок, тем больше внимания аутентичным шрифтам из прошлого века.

Витрины и надпись цветочного магазина на проспекте Независимости дарят ощущение весеннего праздника всем минчанам. Сюда приходили за букетами наши мамы и папы, бабушки и дедушки, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Более 50 лет располагается магазин «Цветы». Надпись сразу же торжественно возвещает о том, что это цветочный магазин. И буквы тоже непростые. Ведь можно было просто сделать брусковый текст, выражаясь современным языком Таймса (прошедший через столетия шрифт). Буквы декорированы цветочным орнаментом.

Главный универмаг Минска славится нарядной архитектурой и символичной оригинальной надписью. Новые литеры можно увидеть сразу на входе, но стоит завернуть за угол и перед вами – уникальный знак времени. Шрифт лаконичный, но как подана вывеска. Она полностью соответствует статусу здания и оформлена в виде картуша. Художники щедро украсили надпись декором в духе 50-х.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Мы видим разные фактуры обрамления вокруг названия. И еще элемент – это такой, выражаясь современным языком, логотип «Государственный универмаг». Он вписан в круг. Для нас это интересно, потому что это говорит о том времени.

Кинотеатр Победа родом из 50-х, он славится идейной вывеской. Этот шрифт напоминает нам о плакатах и журналах советского времени. Интересно, что надписи словно размещены на киноленте, а в буквах можно увидеть небольшие дырочки, этакий эффект перфорации, который придает воздушность и игривость.

Название кинотеатра, словно написанное размашистым почерком, устремляет наш взгляд в небо. Кстати, вывески на русском и белорусском оформлены не на здании, а вынесены за его пределы – как культура без границ.

На углу Комсомольской, 16 и Интернациональной, 7 можно обнаружить сразу два советских раритета. Круглый знак, как печать, свидетельствует о том, что раньше в этом доме располагалась фабрика ремонта обуви. Она действовала здесь еще пару лет назад, пока ее не сменил банк.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Это обычная мастерская где обычные люди ремонтировали обувь. И она была вписана в сеть городских улиц, не была на виду, но это ощущение истории города, когда ты гуляешь по городу или спешишь по делам, можешь забежать в маленькую мастерскую и починить каблучок. Этот дух, это настроение города осталось в небольшой надписи, где не пафосно написано «Рем. Обуви». Но мы все понимаем, что это был ремонт обуви. И в этом тоже есть какой-то определенный юмор или ирония, потому что целиком слово не поместилось, а поместилась только часть.

Совсем другой – торжественный – характер вывески можно увидеть буквально за углом – на Комсомольской, 16. Надпись «Гидрометеослужба БССР», скорее, напоминает манифест времени. Барельеф с флагами, лозунг «Пролетарии всех стран объединяйтесь», инструменты и герб БССР – вся композиция передает дух эпохи.

Гидрометеослужба здесь располагалась с начала 60-х годов и до недавнего времени. Сейчас в здании находится главное хозяйственное управление делами Президента Республики Беларусь.

На Привокзальной площади в одной из башен по Кирова размещается 19-я аптека. Вход расположен на углу башни и привлекает внимание сразу двумя зеркальными вывесками. Текст оформлен в неровный прямоугольник. Такой прием использовали художники, чтобы подчеркнуть особенность и значимость здания.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Обрамлены такой помпезностью и листьям. И, безусловно, везде в то время присутствовали свисающие знамена, которые как ткань декоративно обрамляли надписи.

В угловом доме по ул. Хмелевского, 32 / Розы Люксембург, 108 также находится аптека с замечательной полукруглой надписью. Поверх нее в символичном бетонном крестике можно обнаружить забавный текст «Главаптекосанхозупра Минздрава БССР».

По правую сторону от путепровода, ведущего на улицу Московскую, расположился старый корпус педагогического университета. Уникальный проект архитектора Заборского. Современная высотная башня педуниверситета перекрыла ему вид на главную площадь столицы в 1990 году. На старом здании сохранилась лепнина. Правда, бюсты Белинского и Ушинского «смотрят» сейчас не на огромную площадь, а в окна коридора четвертого этажа нового корпуса.

Обращает на себя внимание прекрасная каллиграфия 50-х: «Любить свою Родину – значит пламенно желать видеть в ней осуществление идеала человечества и по мере сил своих споспешествовать этому» – гласит цитата Белинского.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Уникальный для Минска прием, когда и скульптура, и слова используются на фасадах зданий как цельный элемент. Конечно, здесь есть такая некоторая помпезность, очень высоко размещено. В принципе, трудно прочесть, если плохое зрение. Но, тем не менее, это давало впечатление о здании.

В городе сохранилось немало вывесок – свидетельств рождений зданий. Увидеть год постройки можно на жилых домах 50-60-х, иногда на зданиях начала XX века. Такой своеобразный паспорт.

В последнее время появилась тенденция создавать вывески на фасадах, имитирующие старинные бетонные литеры.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Любая надпись, любое здание, которое строится для будущего, достойно иметь слова, говорящие об этом здании. Уверенность и посыл следующему поколению.

Такие они – шедевры столичной каллиграфии.