Настоящее и будущее метро Минска: десятки тысяч пассажиров ежедневно и четвертая линия в перспективе

Это целый город под землей, который протянулся почти на 40 тысяч километров. Пока в столичной сети метро действуют две линии с 29 станциями. Ежедневно по ним проходят более тысячи поездов, средняя скорость которых достигает 50 километров в час.

Андрей Кузьмин, пресс-секретарь КУП «Минский метрополитен»:

Сегодня в минском метрополитене принимаются все меры для того, чтобы нашим пассажирам было комфортно и быстро добраться как на работу, так и с работы домой. По зимнему графику движения у нас практически минимизированы интервалы между поездами. Сейчас в час пик интервал между поездами на линии достигает двух минут. В непиковое время эти интервалы, конечно, несколько увеличены. Тем не менее мы справляемся с таким потоком пассажиров.

Растущий пассажиропоток и явные преимущества этого вида транспорта требуют его постоянного развития.

В 2012 году на Московской линии появились сразу три станции. 7 ноября свои двери для пассажиров распахнули «Грушевка», «Михалово» и «Петровщина».

Благодаря строительству новых станций большую часть нагрузки в новом микрорайоне взяла на себя подземка. Это поспособствовало и улучшению здесь экологической обстановки. Длина нового участка составляет пять километров.

Не так давно на этой же линии появилась еще одна станция. В начале лета 2014 года подземка протянулась дальше от «Петровщины». В столице открыли станцию метро «Малиновка».

Владимир Кожедуб, начальник станций метро «Петровщина» и «Малиновка» КУП «Минский метрополитен»:

Станция «Петровщина» везет ежесуточно 17 тысяч пассажиров в среднем. Станция «Малиновка» везет 21,5 тысячу, около 22 тысяч.

Расположилась она на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Есенина. Длина новой станции составляет почти два километра.

Владимир Кожедуб, начальник станций метро «Петровщина» и «Малиновка» КУП «Минский метрополитен»:

В развитии города открытие любой станции метрополитена – это значимое событие, потому как мы помогаем нашим людям добираться до места работы, места жительства, учебы и так далее. Поэтому открытие новых станций «Петровщина» и «Малиновка» дало возможность жителям большого микрорайона Малиновка решить транспортную проблему.

Сейчас во всю ведется строительство третей линии метрополитена. В перспективе ее общая протяженность превысит 17 километров.

Состоять она будет из 14 станций. Она позволит связать микрорайон Зеленый луг через центр города с микрорайоном Курасовщина. Первыми ввести в строй планируют сразу четыре станции: «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича», «Юбилейная площадь» и «Ковальская слобода». Две из них будут пересадочными.

Строительство новых линий метро затрагивает, конечно, не только подземную, но и наземную часть города. Так, по улице Бобруйской из-за возведения подземного пешеходного перехода между станциями «Вокзальной» и «Площадь Ленина» до марта 2017 года приостановлено трамвайное движение.

Павел Царун, начальник УП «Дирекция по строительству Минского метрополитена»:

Одна из задач, которые действительно будут решены со строительством первого участка третьей линии метрополитена, это создать так называемый транспортный треугольник. Для удобства перемещения пассажиров непосредственно на линии метро.

Сложность процесса не только в планировании, но и в подготовке территории. Строительство третьей линии будет максимально механизировано. Для этого был специально куплен тоннелепроходческий комплекс. Он позволит увеличить скорость постройки туннелей с 45 до 250 метров в месяц. Современные технологии и материалы будут применяться и на самих станциях.

Павел Царун, начальник УП «Дирекция по строительству Минского метрополитена»:

Третья линия Минского метрополитена предусматривается автоматизированной, управление движением будет выполняться автоматически, машинист будет присутствовать только для контроля движения поездов, не более того. Кроме того, там будет у нас выполнено защитное ограждение. Оно позволит предотвратить попадание предметов или падение людей не рельсы.

Станции «Вокзальная», «Площадь Богушевича», «Юбилейная площадь» уйдут под землю на 20 метров, что сделает их самыми глубокими в метрополитене.

Планирование еще трех станций первого участка третьей линии начнут уже в 2016 году.

«Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец» к 2020 году появятся в Минске.

С особым нетерпением минчане ждут строительства станции метро «Слуцкий гостинец». Она позволит улучшить транспортную ситуацию возле больницы скорой помощи.

Павел Царун, начальник УП «Дирекция по строительству Минского метрополитена»:

Станции метрополитена в шаговой доступности, они строятся от 800 до 1,5 км (перегон). Это для того, чтобы обеспечить максимальное удобство при перемещении и пассажиров, и гостей столицы.

Сейчас основной фронт работ развернулся на станциях «Ковальская слобода» в районе пересечения улиц Жуковского и Воронянского и «Вокзальная» в районе пересечения улиц Дружной и Вокзальной.

Андрей Быков, бригадир тоннельного отряда № 6 УП «Дирекция по строительству Минского метрополитена»:

На данный момент был взят котлован, то есть залиты порталы, сейчас производится монтаж щита. Думаем, что в начале октября уже начнется проходка пересадочного тоннеля. Это будет пересадка с первой на третью и с третьей на первую линии.

Сроки окончания строительства пока неизвестны, но уже точно решено: в будущем столичная подземка обзаведется еще и четвертой линией, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.