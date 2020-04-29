90-метровый светомузыкальный фонтан появится на Свислочи. Что изменится на набережной и как следят за чистотой реки

Юлия Стриго, корреспондент:

Уже давно главная водная артерия города проходит не по своему естественному руслу, а по искусственному гранитно-бетонному. Состояние берегов на многих участках оставляет желать лучшего. Сегодня возле реки каждый день можно встретить рабочих. В планах порядка 100 проектов, включающих в том числе текущий ремонт объектов, наведение порядка на акватории и очистка реки.

Сегодня вода реки используется только в производственных целях – для мытья дорог и охлаждения оборудования на второй и третьей тепловых электростанциях. Над оздоровлением Свислочи в комитете природы и охраны окружающей среды задумались давно. Ещё в 2003 году управление города разработало программу по улучшению русла этой реки и всей Слепянской водной системы, а также по благоустройству прилегающих к ним территорий. Одной из основных задач выступила поэтапная очистка дна реки от вредных отложений.

Павел Крук, заместитель начальника производства по эксплуатации Вилейско-Минской водной системы УП «Минскводоканал»:

Как любая река, которая проходит через весь город, испытывает нагрузку от города, т. е. смывается зимой соляной раствор, летом смывается нефтяное загрязнение, которое у нас на автомобильных дорогах присутствует, смывается пыль и песок, и все это попадает в реку. Река, как живой организм. Река, в принципе, может самоочищаться. За зиму она осаждает весь осадок, весной, когда полноводная хорошая зима и обильный паводок, увеличивается расход воды по реке – все это вымывается и, в принципе, река очищает себя сама. Но в Минске у нас очень большая загрузка на реку, поэтому приходится реке помогать.

Очистка реки проходила поэтапно с 2000 по 2010 годы – от Комсомольского озера до водохранилища ТЭЦ-3. Коммунальные службы и водоканал осушали участки реки, а потом с помощью экскаваторов извлекали грунт. Далее он вывозился самосвалами на полигон для захоронения, так как имел высокую концентрацию тяжелых металлов. Среди самых необычных находок – неразорвавшиеся снаряды времён Великой Отечественной, оружие, поржавевшие кошельки и дорогие смартфоны. Павел Круг отлично помнит, как проходило оживление реки.

Павел Крук:

Брали пробы и воды, но, в первую очередь, брали пробы грунта, т. е. концентрация загрязняющих веществ в воде и в грунте – это разные понятия, и они меняются в зависимости от температуры воды. Как только вода нагревается, как в чайнике, заварка быстрее заваривается, в холодной воде сложнее заварить. То же самое с загрязнениями, которые находятся в реке: чем холоднее вода, тем они меньше попадают в воду, чем больше вода прогревается в летний период, тем интенсивнее происходит загрязнение опасными веществами воды. Поэтому брали пробы осадка, была определена концентрация предельно допустимая, она была уже превышена, поэтому было принято решение об удалении этого осадка. На сегодняшний день после очистки реки от вредных отложений вместе с донным илом река зажила.

Значительное улучшение качества воды отмечают и постоянные рыбаки на Свислочи.

Сергей удочку в руках держит с детства, отец научил. Набережная Свислочи в его списке мест, где можно получить хороший улов. До первого июня рыбачить можно с одной удочкой и с берега. Так что сегодня, установив на бетонное ограждение специальный держатель для снастей, мужчина начеку. Признаётся: приходит сюда больше ради интереса, да и местом насладиться. Вид на набережной, действительно, красивый и успокаивающий.

Рыбак:

Может быть, она, конечно, не идеально чистая, но ловить можно, мы ловим. Рыба разная есть: от леща до плотвы, судак, щука есть, раки водятся, поэтому мы и ловим здесь. Зимой ловили килограммовую плотву за Дворцом спорта. Ну, такая, как карп. Была теплая зима, где-то до восьми градусов тепла было целую неделю, вот она вышла покормиться. У меня там знакомый около «Юбилейной» гостиницы живет, мы с ним вдвоем. Он 7 штук и я 3 штуки словил, потому что он целый день стоял, а я где-то с обеда стоял. Вот 10 штук мы словили с ним по килограмму. Такой рыбы нигде не словишь, как здесь, потому что, скорее всего, браконьеров меньше, тут же, все-таки, городская черта. Не знаю. Рыба вырастает хорошая, крупного размера.

Как правило, очистка дна реки проводится раз в 40-50 лет. Так что основная часть работы по оздоровлению реки уже сделана. Но это не значит, что проверка качества воды на этом закончилась. По городу расположены специальные фильтры, не позволяющие вредным веществам попадать в Свислочь. На суше, а точнее в прибрежных зонах ежедневно работают сотрудники водоканала – убирают бытовой мусор. Это то, что прилетает с ветром и оставляют после себя люди. Например, за март собрано и вывезено на полигон 12 тонн бытового мусора и 10 тонн растительного. К слову, в летнее время эти цифры увеличиваются в 10 и 4 раза.

Павел Крук:

В городе порядка 5-6 крупных коллекторов, на выходе из которых установлены эти вот нефтеловушки, песколовушки. Это большого диаметра длинный провод, дождепровод, в которые впадают более мелкие провода. Кроме того, часть мелких проводов соединены в крупный дождевой коллектор, который выводится уже не в реку Свислочь, а специально выводится на поля фильтрации или в поля очистки. Вода отстаивается и только после этого попадает в реку. Город на сегодняшний день работает, чтобы дождевые стоки в реку попадали или очищенные, или практически не попадали. В городе предстоит также разработать комплексную схему развития сетей дождевой канализации, ведь минчане каждый год становятся свидетелями затоплений. При больших осадках Немига и Революционная попросту уходят под воду. Также уже завершена реконструкция пруда-регулятора по улице Инженерной: его задача фильтровать от лишнего дождевые стоки.

Преобразится и набережная Свислочи. Сегодня здесь строители активно сносят старое бетонное ограждение. При обустройстве прибрежной территории реки заменят тротуарную плитку, лестницы, малые архитектурные формы, установят биотуалеты, урны и скамейки. Разовьют сеть велодорожек и экологических троп.