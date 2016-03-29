Минские достопримечательности загорятся синим в поддержку людей с аутизмом

Новости Беларуси. Вместе со всем миром. Минские достопримечательности зажгутся синим в знак поддержки особенных людей. 2 апреля - международный день распространения информации о проблеме аутизма. Более 20 тысяч зданий на один вечер станут синими. Среди них - египетские пирамиды, статуя Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро, Сиднейский оперный театр. К мировому движению в этом году присоединится и Минск.

На друзей маленький Валера смотрит с самой искренней улыбкой. Это фотопортреты таких же особенных ребят. Правда, на снимках они режиссеры, балерины или врачи. Каждый образ — это детская мечта. Наш герой, например, хочет стать художником. И сейчас готовится к будущей профессии.

Александра Пустул:

Второй год он уже учит английский. Он знает английский лучше, чем я. Когда он приходит с вопросом «мама, а что это?», я иду переводить.

12 портретов как 12 детских грез. Выставку этих фотографий можно увидеть в здании Velcom-центра. Также, 2 апреля в международный день распространения информации о проблеме аутизма Минск буквально разукрасят в синий цвет. Благодаря компании «Velcom» столица впервые присоединится к мировому движению. В цвете неба будет сверкать и логотип оператора мобильной связи.

Вячеслав Смирнов, начальник отдела корпоративных коммуникаций унитарного предприятия «Велком»:

Такой эксперимент оправдан, потому что он становится громким автоматически. И если кто-то спросит: «А почему «Velcom» это сделал? А почему включается синяя подсветка? Что такое аутизм и отчего это актуально?», значит, мы уже достигли своих целей.

Старт акции «Зажги синим» в Минске дадут 2 апреля в 8 вечера. Национальная библиотека, цирк, Минск и Чижовка-Арена. Всего более 10-ти столичных зданий засверкают синим вторым апрельским вечером. Но это далеко не единственное мероприятие. В парке 900-летия Минска пройдет первый в Беларуси инклюзивный пробег. Особенные дети и спортсмены будут участвовать в нем вместе.

И в этом соревновании победа, действительно, не главное. Без призов от оператора мобильной связи «Velcom» не останется никто.

Рашед Мустафа Сарвар, представитель Детского фонда ООН в Беларуси:

Это привести людям внимание, что эти дети могут быть обычными со своими ограничениями. А это очень большая мировая практика.

Сейчас в Беларуси около 10 тысяч детей с аутизмом. Они как никто беззащитны, общение для них — это тяжелый труд. Именно поэтому каждый год 2 апреля мир синим цветом говорит «Не будьте равнодушными», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.