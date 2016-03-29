Сотни фур скопились на белорусско-литовской границе: большинство – с российскими номерами

Новости Беларуси. Сотни фур скопились на белорусско-литовской границе. В пункте пропуска «Каменный лог» на выезде из Беларуси стоит более 500 автомобилей, в «Бенякони» – почти 200 машин. Большинство из них с российскими номерами.

На образование очередей влияют неурегулированные вопросы квот между Россией и Польшей, а также ограничения по нагрузке на ось. При этом топливный аспект играет определяющую роль. Путь в Евросоюз через Литву для российских перевозчиков более выгоден, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Тищенко, пресс-секретарь Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

На сегодняшний момент на территорию Польши существует ограничение – порядка 200 литров в баке. А на территорию Литвы можно въезжать с полными баками. Поэтому, естественно, топливный вопрос сегодня является, наверное, определяющим в направлении движения грузопотоков.

Потоки большегрузных машин опережают возможности пропускных пунктов. Пограничники вместе с таможней работают в усиленном режиме и стараются разгрузить очереди.