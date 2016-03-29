Автор интернет-мемов Анатолий Чилик рассказал о своём необычном хобби

Это Анатолий. Ему 23 года и, как представитель современной молодежи, он не может вообразить свою жизнь без интернета. И вовсе не потому, что он от него зависим! Юноша работает «пикчером» – это человек, который придумывает шутки для веб-страниц, так называемые интернет-мемы.

Интернет-мем – это актуальная информация, облаченная в художественную форму и преподнесенная с юмором – эдакий современный шарж на злобу дня.