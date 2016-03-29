Автор интернет-мемов Анатолий Чилик рассказал о своём необычном хобби
Это Анатолий. Ему 23 года и, как представитель современной молодежи, он не может вообразить свою жизнь без интернета. И вовсе не потому, что он от него зависим! Юноша работает «пикчером» – это человек, который придумывает шутки для веб-страниц, так называемые интернет-мемы.
Интернет-мем – это актуальная информация, облаченная в художественную форму и преподнесенная с юмором – эдакий современный шарж на злобу дня.
Мы задумались, а, что же является основополагающим в этом виде творчества: художественность или юмор? На этот вопрос получаем однозначный ответ!
По словам Анатолия такие ироничные картинки и значительно упрощают нашу жизнь. Ведь, из-за огромного потока информации, человеку приходится то и дело ее фильтровать. Чтобы та или иная новость попадала в центр внимания, и были придуманы интернет-мемы.
На авторских работах нашего героя воплощаются истории из жизни и личного опыта.
Создание одного такого юмористического «интернет-этюда» представляет собой настоящий мозговой штурм.
Помимо основных заказов, парень ведет собственный блог в соцсетях, который на сегодняшний день насчитывает более 35 тыс. подписчиков. К такой популярности Анатолий относится спокойно.
А в конце беседы, нашу съемочную группу ожидал сюрприз! Авторский мем специально для нашего телеканала.
Правда юный пикчер никак его не подписал, пояснив, что картинка говорит сама за себя.