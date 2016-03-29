«Мы готовы развиваться»: почему малый бизнес нацелился на белорусское

Новости Беларуси. Рассрочки платежей и закупки мелкими партиями. Белорусский легпром внедряет программу лояльности для индивидуальных предпринимателей. С начала года между предприятиями концерна и представителями малого бизнеса заключено договоров в три раза больше, чем за такой же период прошлого.

Линейка детской одежды из джинса и трикотажа этого белорусского предприятия невероятно широка - порядка 50 моделей в месяц. Но даже обороты в 20000 выпускаемых единиц для молодой компании не предел – эту цифру планируют увеличить в несколько раз. Это позволит снизить себестоимость товара.

Евгений Бычко, директор предприятия по производству детской одежды:

Работая на минимальных процентах, мы можем давать людям хорошую, качественную недорогую одежду.

Николай и Наталья Козловы в бизнесе более 20 лет. И все эти годы своих покупателей одевают только в белорусское. Начинали с небольшой точки по продаже женского белья. Сейчас в их ассортименте и текстиль, и трикотаж.

Наталья, индивидуальный предприниматель:

Всегда нормально договоры составлены. Всегда можно договориться. Даже если нас длина платья не устраивает, то мы можем попросить отшить более коротким.

Важным для предпринимателей не только вопрос цены. Каждый ищет эксклюзив.

Сегодня отдельное место в борьбе за клиента занимает дизайн. Если товар «пригож» значит и покупатель найдется. Отечественные производители идут дальше и создают по индивидуальному заказу целые коллекции.

Инесса Гиль, заместитель директора предприятия по производству верхней одежды:

Нам интересны такие предприниматели, которые приносят новые идеи. И мы готовы развиваться.

Сегодня предприятия каждому могут предоставить выгодные условия. Есть вариант закупки мелкими партиями, который ранее для бизнеса был недоступен.

Наталья Валеха, заместитель директора предприятия по производству женской одежды:

Мы предлагаем условия обмена и возврата несезонной продукции.

Конечно, сразу удовлетворить все запросы нелегко. Очередей у проходных и на складах производители тоже не ждали. На все нужно время, которое сегодня в цифрах отражает, в каком направлении нужно двигаться, что бы и спрос, и предложение работали в тандеме.

Николай Рогожин, заместитель председателя концерна «Беллегпром»:

По итогам 2015 года мы сработали с субъектами малого бизнеса сработали на сумму более 1 триллиона рублей. Сейчас у нас наблюдается динамика: договоров и контрактов у нас подписано в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлых лет.

В Беллегпроме отмечают: малый бизнес сегодня активнее сотрудничает с предприятиями швейно-трикотажной отрасли. С обувью — сложнее. Хотя и здесь скоро появятся не менее привлекательные предложения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.